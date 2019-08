Diamante Briciola, la canzone di Nadia Toffa

“Diamante Briciola” è la canzone che Nadia Toffa, la conduttrice del programma Tv “Le Iene” morta oggi, martedì 13 agosto all’età di 40 anni, aveva scritto e interpretato per i suoi fan a febbraio 2019.

“Corri bimba che il tempo non ci aspetta. L’hai sempre saputo, dalla bocca escono lacrime e dagli occhi sorrisi”, recitava un pezzo del brano.

Il volto Mediaset noto a tutti per il suo sorriso e la sua spontaneità, aveva pubblicato il filmato della canzone in tre “pillole” su Instagram. Il pezzo era andato così bene da essere pubblicato sulla piattaforma musicale Spotify.

“Che emozione stamattina quando mi sono aggiunta alla mia playlist personale che ho sul cellulare! Chi l’avrebbe mai detto che sarei finita su spotify e le altre app per la musica?! Io no!! Sinceri…chi di voi avrebbe scommesso su di me?”, scriveva Nadia a commento della notizia sul suo profilo social.

Chi era Nadia Toffa

Nadia Toffa si è spenta oggi martedì 13 agosto 2019 nella clinica Domus Salutis di Brescia, dove era ricoverata dal mese di luglio, per combattere gli ultimi stadi di una malattia con cui combatteva da due anni.

Quello che ha contraddistinto l’effervescente giornalista de Le Iene nel periodo di convalescenza, iniziato a dicembre del 2017, è stato il coraggio di comunicare il suo malessere al pubblico in ogni fase della lotta contro il cancro, trasmettendo speranza e forza a chi come lei era alle prese con lo stesso male.

Per questo Nadia è stata soprannominata “la combattente”, e tutto il Paese oggi la ricorda per la tenacia e l’atteggiamento positivo e integro con cui ha affrontato le cure, anche in pubblico.

Per molti, da colleghi a politici, da follower a spettatori Tv, il tragico evento della sua morte oggi non equivale a una sconfitta, ma alla fase finale di una battaglia che Nadia aveva già vinto.

“Eri uno scricciolo cazzuto, ma allo stesso tempo dolce”: il commosso ricordo di Giulio Golia per Nadia Toffa

Il testo di Diamante Briciola, la canzone di Nadia Toffa

E rimase in silenzio come un’emozione

Con le lacrime agli occhi pieni di sorrisi

Parleremo senza parole vivremo per davvero

due nel semprovunque in un angolo di eternità

E l’oceano lo saprà scritto tra le sue onde.

Stringila forte, non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola

Stringila forte, non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola.

Ti riconosco dall’odore delle mani

Svegliala con un caffè vaniglia, cantale una favola

Corri bimba che il tempo non ci aspetta

L’hai sempre saputo

dalla bocca escono lacrime e dagli occhi sorrisi

E l’oceano lo saprà scritto tra le sue onde

Stringila forte, non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola

Stringila forte, non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola

Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

Stringila forte, non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola

Stringila forte, non farla andare via anche se non sarà mia

È un diamante briciola

Il cielo sarà più leggero sopra a un letto nuvola

È un diamante briciola”

