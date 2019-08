Morta Nadia Toffa, il messaggio sui social de Le Iene: “Niente per noi sarà più come prima”

Nadia Toffa è morta questa mattina, 13 agosto 2019. A darne per primi l’annuncio sono stati i suoi colleghi de Le Iene, la trasmissione di Italia 1 di cui era una delle conduttrici e inviate di punta. Nadia Toffa aveva compiuto da poco 40 anni: a causarne la morte il tumore con cui combatteva da tempo.

Con un lungo e affettuoso post su Facebook, Le Iene hanno dato il triste annuncio, provocando la reazione commossa dei tanti fan che avevano sperato potesse vincere la sua battaglia contro il cancro.

“E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI. Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi.

D’altronde nella vita hai lottato sempre.

Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse é per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa. È stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è cosi difficile lasciarsi.

Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la NOSTRA Toffa, la più tosta di tutti, mentre qualcuno non credeva alla tua lotta, noi restavamo in silenzio e tu sorridevi”, hanno scritto sui social Le Iene.

Chi era Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene

E ancora: “Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta… il cancro, che fino a poco tempo fa tutti chiamavano timidamente “IL male incurabile” e che, anche grazie alla tua battaglia, adesso ha un nome proprio.

“Non bisogna vergognarsi di guardarlo in faccia e chiamarlo per nome il bastardo, – dicevi – che magari si spaventa un po’ se lo guardi fisso negli occhi”.

Il racconto della malattia nelle foto su Instagram

E dato che sei stata in grado di perdonare l’imperdonabile, cara Nadia, non ci resta che sperare con tutto il cuore che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto.

Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare ad essere quelli di sempre.

Niente per noi sarà più come prima”.

Nadia Toffa è stata una vera lottatrice: non ha mai mollato il suo lavoro, nonostante a volta le pesanti cura a cui si sottoponeva le impedivano di essere in studio. Lo scorso maggio, infatti, non poté partecipare all’ultima puntata della stagione de Le Iene.

Nel dicembre 2017, mentre si trovava a Trieste per un servizio, aveva avuto un malore che ha rivelato le sue condizioni di salute. Oggi la notizia che non avremmo mai voluto darvi.