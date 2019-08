Lanciano il cane giù dalle scale: denunciati

Lanciano in cane giù dalle scale durante una lite: denunciati, ora rischiano fino a 18 mesi di carcere. È un singolare episodio avvenuto a Novara. Protagonisti due cittadini marocchini, di 24 e 41 anni di età, ora nei guai per l’accusa di maltrattamento di animali.

È stata la polizia della città piemontese a denunciare i due marocchini. Il cane, un pitbull, è stato lanciato da uno di loro dalla rampa delle scale al culmine di un litigio per futili motivi.

L’animale è stato poi affidato all’Istituto Veterinario di Novara, in condizioni critiche, per essere curato. L’animale verrà poi affidato ad una associazione.

L’episodio è avvenuto in via Tarantola, dove una volante della polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione del cane ferito.

Stando a quanto appurato dagli agenti della Polizia di Stato, uno dei due stranieri non sopportava più la presenza in casa del coinquilino, che voleva allontanare dall’alloggio. Di qui il gesto, folle, estremo di lanciare il cane dalla rampa delle scale.

