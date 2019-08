La guerra dei Roses: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera va in onda in prima serata su Rai 3, a partire dalle 21.05, La guerra dei Roses (The War of the Roses). Il film, del 1989, è diretto e interpretato da Danny DeVito e tratto dal romanzo omonimo di Warren Adler.

La guerra dei Roses film | Trama

Il film racconta la storia – anzi, la guerra – di due coniugi di Washington, Barbara e Oliver Rose, che dopo diciotto anni di matrimonio vedono interrompersi il loro idillio. La coppia, che ha avuto due figli, Josh e Carolyn, entra in crisi dopo che Rose, in seguito a un forte malore di suo marito, si rende conto che la possibilità di restare vedova non le dispiace affatto.

Anche se ha ottenuto la vita che voleva – una bella casa piena di belle cose (tra cui oggetti d’arte) e una governante (Susan) – Barbara realizza infatti che suo marito non ha fatto che dedicarsi alla sua carriera di avvocato, trascurando la coniuge e soprattutto la sua volontà di indipendenza. Così Oliver, a malincuore, decide di rivolgersi a Gavin D’Amato, un avvocato divorzista amico di famiglia, per decidere la spartizione dei beni a seguito della separazione. Ed è proprio a questo punto che marito e moglie entreranno in pieno e aperto contrasto: nessuno dei due, infatti, è intenzionato ad abbandonare la dimora in cui i due hanno vissuto.

Così, costretti a vivere separati nella stessa casa, i due limitano – con tanto di piantina a colori – i rispettivi habitat, ma non mancheranno ripicche, scherzi atroci, rivalse e cattiverie di ogni tipo che l’uno farà in dispetto all’altra.

Cast

Qui di seguito il cast al completo di La guerra dei Roses, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Michael Douglas – Oliver Rose

– Oliver Rose Kathleen Turner – Barbara Rose

– Barbara Rose Danny DeVito – Gavin D’Amato

– Gavin D’Amato Marianne Sägebrecht – Susan Doutfer

– Susan Doutfer Sean Astin – Josh a 17 anni

– Josh a 17 anni Heather Fairfield – Carolyn a 17 anni

– Carolyn a 17 anni G.D. Spradlin – Harry Thurmont

– Harry Thurmont Dan Castellaneta – Simon Truman

La guerra dei Roses film | Streaming

Dove vedere il film La guerra dei Roses in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, martedì 13 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Per vederla, dunque, basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film è inoltre disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.