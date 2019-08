Un modello ha accusato Katy Perry di molestie sessuali

Il modello Josh Kloss ha accusato la cantante statunitense Katy Perry di molestie raccontando l’episodio su Instagram con un post del 12 agosto. Il 38enne scrive che Kate Perry gli ha tirato giù i pantaloni e a mostrato i suoi genitali ad un gruppo di persone durante la festa di compleanno di un amico comune. Il modello aveva girato con Katy Perry un video musicale nel 2010. L’incidente sarebbe avvenuto molto tempo dopo il loro incontro sul set del video, in seguito alla rottura di Katy con l’ex marito Russel Brand nel 2012.

Kloss descrive così le molestie subite: ” Ho visto Kate un paio di volte dopo la sua rottura con Russel. Quella volta avevo portato anche un amico che moriva dalla voglia di conoscerla. Era il compleanno di Johny Wujek. Quando l’ho vista ci siamo abbracciati e mi sono presa una cotta. Ma non appena mi sono voltato per presentarle il mio amico, lei mi ha tirato giù i pantaloni e le mutande e ha mostrato a una coppia di amici e a tutte le persone presenti il mio pene. Potete immaginare come mi sono sentito patetico e quanto fossi in imbarazzo?”, scrive il modello.

Poi spiega le motivazioni per cui ha parlato coì tardi delle molestie subite: “L’ho detto adesso perché la nostra cultura che vuol sempre dimostrare il potere maschile è perversa. Ma le donne con il potere sono semplicemente disgustose”. Descrive invece così la sua vecchia cotta: ” Lei è una leader straordinaria, le sue canzoni sono degli inni all’emancipazione”.

Dal suo account sono stati rimossi altri post successivi in cui si riferiva ala vicenda ma Klosh insiste su Instagram che così facendo “non si sta aiutando nessuno”. La cantante mentre è scoppiato “lo scandalo” è stata fotografata a fare shopping in un gioielleria di lusso.

