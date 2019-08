Gossip news: le ultime notizie di oggi 13 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, lunedì 12 agosto, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Francesco Totti e Ilary Blasi, la foto romantica al tramonto a Sabaudia. Ma c’è un dettaglio che non sfugge ai fan

Il calciatore e la showgirl sono innamorati più che mai. Dopo 14 anni di matrimonio e 3 figli Ilary Blasi e Francesco Totti si amano come fosse il primo giorno.

Totti ha pubblicato una foto romantica sul suo profilo social. Abbracciato a Ilary e alle spalle il bellissimo tramonto della località pontina. Nella didascalia si legge: “Sempre con te”.

Ma ai fan non è sfuggito un particolare. Il tag di Ilary, nella foto di Francesco, è posto proprio sopra il cuore dell’ex numero 10 della Roma. “Sei un romanticone, l’hai taggata sul cuore”- scrivono i tanti fan della coppia – “Siete bellissimi, vi amiamo”.

Briatore si lamenta: “1580 euro per un volo Olbia-MIlano”. Ma i social gli si rivoltano contro

L’imprenditore Flavio Briatore si lamenta per il costo del suo volo con la compagnia easyJet su Instagram: “#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino…1.580 € solo andata …vi sembra normale 55 mn di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna è vuota!!”, scrive il 14 agosto postando una foto della compagnia aerea low cost.

I follower però si sono infuriati e hanno accusato Briatore di aver fatto pagare cifre molto alte per le consumazioni nel suo locale.

Barbara D’Urso e il selfie su Instagram con la testa tagliata: la foto scatena l’ira social

Barbara D’Urso è finita nel mirino degli haters per l’ultima foto pubblicata sui social. Il selfie pubblicato dalla conduttrice napoletana è stato duramente criticato da alcuni follower. In tanti sostengono che lo scopo della D’Urso non voleva farsi una foto al viso ma voleva soltanto mettere in mostra il suo seno prosperoso.

