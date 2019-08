Tanto tuonò che piovve. Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati ed i fan della coppia sono in ansia. Il loro amore è nato sotto i riflettori del Grande Fratello, ma si è rivelato fuoco di paglia.

Francesca De André, ecco chi è la concorrente del Grande Fratello 2019

Sui social l’ex gieffino scrive: “Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta.

Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il rispetto. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone, ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo”.

Grande Fratello, provvedimento disciplinare in arrivo per Francesca De André?

Poi arriva la clamorosa rivelazione che lo stesso Gennaro scrive su Instagram : “Quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza, forse è meglio il silenzio. Fiero di me e della mie persona, vado avanti a testa alta. Grazie mamma”.

Arriverà presto la replica della figlia di Cristiano De André?