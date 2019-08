La gaffe di Elisabetta Casellati che in Senato chiama Salvini “Presidente”

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si è rivolta al vicepremier Salvini definendolo “presidente”. La gaffe arriva durante le proteste dei senatori del Pd per il tempo dell’intervento del vicepremier in aula, nel giorno del voto sul calendario della crisi, giudicato ai dem troppo lungo e chiedendo che venga dato al Pd lo stesso tempo dato alla Lega.

Casellati si è difesa dicendo aver concesso a tutti lo stesso tempo ed è in quel momento che ha definito Salvini “presidente”.

Non è passata inosservata la sua gaffe, che su Twitter ha scatenato proteste e ironie.

Come è noto Salvini non è presidente di nulla, essendo vicepremier e ministro degli Interni.

“Presidente di cosa? Del Milan Club?”, si chiede Luca Bottura.

Per la Casellati il ministro Salvini e già “presidente”, scrive il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini.

Al di là del lapsus, Elisabetta Casellati era stata ampiamente criticata dal Pd e da Leu per aver deciso ieri di convocare l’Aula del Senato per la calendarizzazione delle comunicazioni di Conte, invece di far decidere alla conferenza dei capigruppo. I partiti di centrosinistra hanno visto in questa decisione una forzatura del regolamento, e un modo per fare un regalo a Matteo Salvini.

Lapsus, speranza, o previsione del futuro? Ai posteri l’ardua sentenza.

