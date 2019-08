I funerali di Nadia Toffa a Brescia

A poche ore dalla morte di Nadia Toffa spuntano informazioni sulla camera ardente e i funerali della conduttrice de Le Iene, scomparsa all’età di 40 anni per una terribile malattia, dopo una lunga battaglia contro il tumore.

La camera ardente sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia, città natale del noto volto televisivo. Il funerali saranno invece celebrati la mattina di venerdì 16 agosto nella cattedrale del capoluogo di provincia lombardo.

I funerali di Nadia Toffa il 16 agosto celebrati dal parroco della Terra dei Fuochi

I funerali di Nadia Toffa saranno celebrati da Padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta nella Terra dei Fuochi, di cui l’inviata delle Iene si era occupata con dei servizi. La Toffa per anni si è battuta per le popolazioni della Terra dei Fuochi, tra Napoli e Caserta, e di altri territori colpiti da disastri ambientali.

“Nadia – ha scritto Patriciello sulla sua pagina Facebook – ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10.30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei Fuochi.

“L’ultimo video che Nadia ha postato su Instagram – ha detto ancora il parroco in un altro post su Facebook -, è stato quello che le avevo realizzato e inviato io, pregandola di aiutarmi ad amplificare il grido di dolore della Terra dei fuochi. E lei, come sempre aveva accolto la mia richiesta. Grazie, Nadia”.

Nadia Toffa era ricoverata da inizio luglio alla Domus Salutis di Brescia. Il decesso è avvenuto precisamente alle ore 7.39 di oggi, martedì 13 agosto, nella clinica bresciana. Le condizioni della conduttrice delle Iene si erano aggravate a maggio e agli amici bresciani aveva riferito di sentirsi sempre più debole.

I fan si erano preoccupati, nelle ultime settimane, quando Toffa non era più attiva sui social network. L’ultimo post su Facebook della conduttrice risale al primo luglio. Una foto caricata in bacheca mostrava la conduttrice sorridente in un selfie, abbracciata al suo cane bassotto sul divano di casa. “Io e Totò unite contro l’afa… e dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti, tutti, tutti”, scriveva. Poi è arrivato il silenzio. Oggi la brutta notizia.

Tanti personaggi del mondo della tv e dello spettacolo in queste ore stanno esprimendo il proprio dolore per la morte di Nadia Toffa, così come gli esponenti politici.