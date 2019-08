Friends, la serie tv celebra 25 anni al cinema

Rachel, Chandler, Monica,Phoebe, Ross e Joey. Sono passati 25 anni da quando è arrivata sul piccolo schermo la primissima puntata di Friends, ma il pubblico non sembra averne mai abbastanza di quella sit-com che ha reso celebre qualche attore più di altro e che ha animato le vite di sei personaggi per dieci anni.

Friends compie 25 anni quest’anno e, per festeggiare in armonia, saranno ben oltre 1000 le sale negli Stati Uniti che trasmetteranno i 12 episodi più amati della sit-com.

Dopo la mostra a New York e l’edizione speciale dei LEGO, il venticinquesimo anniversario di Friends si festeggia al cinema.

Friends, la sit-com festeggia l’anniversario al cinema

Friends 25th: The One With The Anniversary arriva al cinema per tre notti: il 23 e il 28 settembre, poi il 2 ottobre 2019 saranno oltre 1000 le sale cinematografiche americane che ospiteranno i 12 migliori episodi dell’amata sitcom ideata da David Crane e Martha Kauffman.

L’omaggio rivedrà – su grande schermo – ancora una volta David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Jennifer Aniston seduti al Central Perk a discutere delle loro instabili vite.

Come tocco aggiuntivo per queste serate al cinema, verranno mostrati diversi contenuti inediti: interviste al cast e scene da dietro le quinte renderanno omaggio ai 25 anni di Friends.

La presidente e capo marketing di Warner Bros. Television Group Lisa Gregorian ha dichiarato in un comunicato: “L’impatto culturale che Friends continua ad avere, 25 anni dopo la sua premiere, è sorprendente; una vera testimonianza del genio di Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright e del cast di incredibile talento. È così bello vedere che la serie continua a riunire persone di tutte le età. Non potremmo essere più entusiasti di offrire questi episodi rimasterizzati digitalmente al cinema – per la prima volta in assoluto! – affinché tutti i suoi fan più fedeli, insieme, in un’esperienza condivisa, possano godersi alcune delle loro scene preferite di Friends in modo nuovo”.

Composta da dieci stagioni, Friends è una sit-com che ha contribuito a fare la storia della televisione. La storia di sei amici che vivono a New York tra (dis)avventure sentimentali e lavorative ha conquistato tutto il mondo. Chi si trova negli Stati Uniti nelle date segnalate, può prenotare già i biglietti per il cinema su Fanthom Events.

