Danny Polaris è stato ricoverato in ospedale per oltre due settimane a causa di priapismo provocato dall’assunzione di viagra accompagnato da altre sostanze tra cui uno stimolante.

Il ragazzo che vive nel quartiere Kreuzberg di Berlino ha raccontato la sua storia su Instagram, dove ha anche pubblicato le foto che lo ritraggono sul lettino ospedaliero.

Danny Polaris ha spiegato di avere preso del viagra per fare una buona impressione con una ragazza che stava frequentando e che avrebbe dovuto incontrare la sera stessa. Poco prima ha chiesto a un amico di fargli un’iniezione sul suo pene, ma da quel momento l’erezione non è andata più via.

Al giovane è stato diagnosticato un priapismo, una malattia caratterizzata da erezione dolorosa, di lunga durata, non accompagnata da eccitamento sessuale e non seguita da eiaculazione. Nel lungo termine questa sindrome può avere conseguenze permanenti ai genitali.

Al momento Danny si trova in ospedale. Il ragazzo ha dichiarato di avere pianto e di avere sentito un forte dolore causato dall’erezione prolungata.

La vicenda è stata riportata da lui stesso su Instagram ed è stata poi ripresa da diverse testate giornalistiche, tra cui Metro. Danny Polaris condividendo la notizia ha voluto sensibilizzare i ragazzi sul tema.

La situazione clinica del giovane, ora, è in miglioramento, ma non si è ancora del tutto ristabilito. Gli amici hanno creato una pagina GoFundMe a lui dedicata per raccogliere soldi da destinare alle sue cure mediche.