Stefano De Martino nega la gravidanza di Belen Rodriguez

Stefano De Martino smentisce la gravidanza di Belen.

O almeno questo è ciò che appare nel video condiviso da una pagina Instagram di gossip, in cui si vede il ballerino suonare in discoteca e rispondere alle domande di alcune fan.

Nel filmato, una ragazza, nel bel mezzo del frastuono del locale, chiede a Stefano de Martino: “Belen è incinta?”

E l’ex volto di Amici scuote la testa, facendo capire che la notizia sulla gravidanza della sua compagna Belen Rodgriguez non è vera.

La voce va avanti da tempo, ma l’indiscrezione sulla gravidanza di Belen si è fatta davvero concreta dopo che il settimanale Di Più TV ha riportato le parole di una fonte vicino a Stefano De Martino, che avrebbe confermato la gravidanza di Belen: sarebbe stato proprio il ballerino a parlarne con alcuni amici che poi avrebbero data la soffiata ai colleghi di Di Più Tv.

Il filmato in questione, in cui invece de Martino nega che Belen sia incinta a pochi giorni dall’uscita dal settimanale, non è apparso su nessuna delle pagine social dei due, ma ha fatto il giro di vari siti.

I fan commentano il video insultando l’account, e affermando che per loro la comunicazione non è importante, o rifiutandosi di credere alla smentita dell’account di gossip.

Bisognerà aspettare la nuova stagione di Tu si que vales, il programma che riprenderà in autunno e a cui la showgirl sta partecipando, per comprendere se Belen aspetta un bambino da Stefano De Martino o no.

Belen incinta di Stefano De Martino: l’indiscrezione arriva direttamente dal ballerino