Crisi di governo, le ultime notizie in diretta

Senato protagonista anche oggi della crisi di governo. Ieri, lunedì 12 agosto, la capigruppo ha fissato per il 20 agosto le comunicazioni del premier Giuseppe Conte e il conseguente voto sulla sfiducia presentata della Lega. Ma il voto non è arrivato all’unanimità e quindi sul calendario vota oggi, martedì 13 agosto, l’Aula di Palazzo Madama. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini intanto accelera per andare al voto in autunno: “Pronto anche a ritirare i ministri”. La richiesta di un passo indietro è arrivata anche dall’altro vicepremier, il pentastellato Luigi Di Maio. E mentre il M5s guarda al Pd, ancora spaccato attorno alla proposta di un governo “no tax” di Matteo Renzi, il centrodestra torna a compattarsi intorno alla Lega: atteso per oggi a Palazzo Grazioli un incontro tra il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il ministro dell’Interno.

10.30 – M5s: “Salvini difende la casta”. “Dopo aver tradito gli italiani facendo cadere il presidente Conte, pugnalando alle spalle il Paese, Matteo Salvini e la Lega tornano indietro anche sul taglio di 345 parlamentari”. Così il MoVimento 5 Stelle sul Blog delle Stelle. “Salvini ha già fatto capire che difenderà la Casta e voterà no alla sforbiciata di poltrone! Tutto ciò è vergognoso! Dopo essere tornato a casa ad Arcore, accolto da Berlusconi e Meloni, ha obbedito immediatamente al primo diktat: salvare le poltrone dei politici con i loro stipendi d’oro da 14 mila euro al mese”, conclude il M5s.

09.28 – Botta e risposta Salvini-Boschi. “Salvini ha lo stipendio pubblico dal 1993, io dal 2013. Non ha mai lavorato un giorno, io ho fatto l’avvocato. È uno dei più assenteisti, io sono tra le più presenti in aula. Se perdiamo la poltrona io torno in studio, lui torna in spiaggia. Come mai è così nervoso?”. Così Maria Elena Boschi commenta il tweet in cui Matteo Salvini definisce parla dell’ipotesi di proseguire la legislatura per approvare il taglio dei parlamentari come di un ‘Salva Renzi’.

09.20 – Salvini: “Renzi al governo coi 5S? Una truffa”. “Renzi di nuovo al governo grazie ai 5Stelle? Una truffa contro gli Italiani, una vergogna”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

09.15 – Meloni: “Prove di inciucione”. La crisi di governo “sta prendendo una piega che non mi piace neanche un po’. Andare a votare in Senato sul calendario significa consentire le prove tecniche di inciucione”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista al Messaggero.

09.10 – Gasparri: “Non partecipiamo a un governicchio”. Se si andrà a nuove elezioni politiche, “presentandoci in coalizione avremo l’occasione di poter governare per 5 anni, realizzare il nostro programma, le nostre riforme”. Così Maurizio Gasparri (Fi) in un’intervista al Corriere della Sera, in cui mette ben in chiaro che il suo partito non parteciperà mai “a un inguacchio, governicchio, governo di transizione o come lo si voglia chiamare. Mai. Abbiamo già dato”. Quello che Forza Italia chiede a Salvini è: “Pari dignità, quella che la Lega ha avuto quando era una forza ben minore rispetto a noi”.

09.00 – Conferenza stampa di Matteo Renzi. Matteo Renzi sarà oggi a Roma per il voto sul calendario in Aula. Prima della votazione, il senatore Pd terrà una conferenza stampa alle 16.30 per illustrare la sua posizione sul governo istituzionale.

08.05 – Salvini: “Di Sergio Mattarella mi fido”. “Di Sergio Mattarella mi fido è un galantuomo”. Lo avrebbe detto Matteo Salvini incontrando ieri sera i parlamentari leghisti in un hotel a Roma. Il leader della Lega, a quanto viene riferito, avrebbe anche raccontato di avere incontrato il presidente della Repubblica, senza specificare quando.

Crisi di governo: cosa è successo ieri

La fine del governo targato Lega-M5s potrebbe arrivare il 20 agosto prossimo. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo del Senato, anche se la presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati ha deciso ugualmente, sulla base di un regolamento i Palazzo Madama, di convocare l’Aula per martedì 13 agosto alle 18 per far approvare il calendario dei lavori. Una decisione fortemente criticata dal Movimento 5 stelle e dal Pd [qui la diretta di ieri].

Ieri, lunedì 12 agosto, il vicepremier Luigi Di Maio, in una diretta Facebook, ha chiesto all’altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, di ritirare i ministri della Lega dall’esecutivo, visto che ha deciso di spingere la crisi di governo fino alle estreme conseguenze presentando una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Comunque vada, anche se i ministri della Lega lasceranno prima il suo governo, Giuseppe Conte ha assicurato attraverso fonti di Palazzo Chigi che sarà in Aula per dire “la sua verità” sulla esperienza gialloverde e sulla crisi. E poi, probabilmente, prenderà atto di non avere più una maggioranza e si presenterà al Quirinale per rassegnare le dimissioni. In mezzo, potrebbe esserci una risoluzione del M5s a suo sostegno.

Se davvero Matteo Salvini andrà fino in fondo e, come atto di accusa, si dimetterà dal governo ritirando tutta la sua delegazione, è chiaro che sul piano politico il gesto della Lega sancirà con ancor più nettezza il venir meno di una maggioranza e la spinta di Salvini verso le elezioni. Il leader della Lega intanto sta riunendo il centrodestra attraverso un accordo con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia di Silvio Berlusconi.

Il Partito democratico, intanto, è alle prese con il dissidio interno sulla proposta dell’ex segretario Matteo Renzi di realizzare e sostenere un governo istituzionale. “Restiamo uniti, non è credibile l’ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni – dice il segretario Nicola Zingaretti -, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Ma i gruppi parlamentari a netta prevalenza renziana sono tentati.

Attenzione, oggi è stata una giornata storica: il centrodestra si è riunito. E il Pd che fa? Si divide