Briatore si lamenta: “1580 euro per un volo Olbia-MIlano”. Ma i social gli si rivoltano contro

Briatore si lamenta del costo del volo e i social si infuriano

L’imprenditore Flavio Briatore si lamenta per il costo del suo volo con la compagnia easyJet su Instagram: “#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino…1.580 € solo andata …vi sembra normale 55 mn di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna è vuota!!”, scrive il 14 agosto postando una foto della compagnia aerea low cost.

I follower però si sono infuriati e hanno accusato Briatore di aver fatto pagare cifre molto alte per le consumazioni nel suo locale: “Ognuno ha i suoi prezzi nel tuo locale a Montecarlo qualche anno fa ho mangiato una pizza 80 euro …non è normale”, scrive un utente. E ancora: “Tu che vendi la bottiglia di 50€ a 3000 € ??? Tt appost???”. Alcuni invece ne hanno approfittato per sollevare il problema del “caro voli” verso la Sardegna: “Finalmente qualcuno che parla di questo fatto abbastanza grave… per noi sardi è impossibile uscire dalla nostra terra con pochi soldi” e altri hanno denunciato i prezzi troppo alti anche dei traghetti: “E vogliamo parlare dei prezzi dei traghetti? Due adulti con macchina è una squallida cabina circa 900 euro?”

Flavio Briatore annuncia un nuovo partito

Flavio Briatore ha annunciato di recente la sua intenzione di scendere in politica, dichiarando di volerlo fare accanto a Matteo Salvini. In un post su Instagram pubblicato ieri, lunedì 12 agosto, l’imprenditore ha scritto: “In questo momento così critico e confuso per il Paese Italia, ormai alla deriva, mi faccio avanti con una proposta forte e concreta: Il Movimento del Fare. Totalmente indipendente da qualsiasi partito o corrente politica attuali, Il Movimento del Fare nasce per essere al completo servizio dei cittadini. Sarà formato da persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani: Imprenditori e professionisti di successo che insieme, con le loro idee e la loro visione aiuteranno a far ripartire il Paese, creando lavoro e attirando gli investimenti: drastica riduzione del cuneo fiscale, cantieri aperti, riforma della giustizia, abolizione del reddito di cittadinanza, lavoro ai giovani e Turismo come eccellenza del Paese, sono le assolute priorità. Ma c’è tanto altro nel nostro programma”.

