Baby George mangia formiche durante la regata organizzata da mamma Kate

Proprio così, il futuro re d’Inghilterra ha un’abitudine che potrebbe preoccupare Kate Middleton e William: i genitori del piccolo duca di Cambridge hanno appreso la notizia durante la regata di beneficenza organizzata dalla Royal Family giovedì 8 agosto 2019 sull’isola di White.

Ma, sul momento, si sono fatti una risata.

È stato il vincitore della regata, il presentatore televisivo Bear Grylls, a informare i duchi di Cambridge, durante il discorso di accettazione del premio.

“Prince George, oggi hai mangiato la tua prima formica, e questo è un grande momento. Ben fatto”. A quel punto Kate e William, che facevano parte del team “perdente” all’interno della competizione, sono esplosi in una grande risata. Non sono riusciti a contenere l’ilarità per l’annuncio fatto da Grylls. Ma se George continuasse a mangiare formiche, i due potrebbero preoccuparsi. Il gesto non si addice al futuro re d’Inghilterra.

Invece, stando a quanto dichiarato da Grylls, sembra proprio che Baby George abbia mangiato la sua prima formica mentre guardava la gara dei genitori insieme alla sorella Charlotte, con cui si è presentato a sorpresa all’evento accompagnato dai nonni, Carole e Michael Middleton.

La regata è stata organizzata dai reali di Cambridge al fine di raccogliere fondi per diverse associazioni che operano nel terzo settore in Inghilterra: da Tusk, un’associazione che si occupa di conservazione della fauna selvatica, e che nella regata ha rappresentato la barca vincente, guidata da Grylls, alla Child Bereavement UK, un’organizzazione che supporta le famiglie con figli malati.

Il principe William viaggiava a bordo della barca rappresentata da quest’ultima charity, mentre Kate Middleton si trovava sull’imbarcazione della Royal Foundation. Nessuno di loro ha vinto.

Ma entrambi hanno preso lo scarso piazzamento del proprio team con filosofia. Kensington Palace su Twitter ha condiviso un post che recita: “L’importante è partecipare”.