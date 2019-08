🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 12 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Sister Act | Chi è senza colpa | The Fix | Speciale Tg2

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: chi avrà vinto questa volta? Quale sarà stato il programma più visto di lunedì 11 agosto?

Più che una guerra per decretare il migliore, quella di quest’estate è una questione di sopravvivenza. Le proposte televisive non allettano più il pubblico, non come accade nella stagione autunnale, motivo per cui Rai e Mediaset ogni tanto cadono nel circolo vizioso delle repliche e dei vecchi film.

Rai 1 nella giornata di ieri proponeva il film Sister Act, un grande cult del cinema mondiale. Su Rai 2 è andato in onda uno speciale del Tg2 dedicato alla crisi di governo. Su Rai 3 invece in prima visione è andato in onda il film Chi è senza colpa.

Nuovi episodi di The Fix, il popolare legal drama di Canale 5, mentre su Italia 1 andava in onda uno speciale de Le Iene dedicato alla morte di David Rossi.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di lunedì 12 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 12 agosto 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

A vincere la battaglia degli ascolti tv è Rai 1 con il film Sister Act – Una svitata in Abito da Suora ha totalizzato 2.430.000 spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale 5 i nuovi episodi di The Fix hanno raccolto davanti al video 1.208.000 spettatori pari al 9,1% di share.

Su Rai 2 lo Speciale Tg2 Post ha interessato 628.000 spettatori pari al 3,7% di share. Su Italia 1 lo speciale in replica Le Iene presentano – Caso David Rossi: Suicidio o Omicidio? ha interessato 794.000 spettatori (6,3%).

Su Rai 3 il film Chi è senza colpa ha raccolto davanti al video 939.000 persone pari ad uno share del 5,7%. Su Rete 4 Stasera Italia Estate Speciale ha registrato un ascolto medio di 556.000 spettatori con il 3,5% di share. Su La7 In Onda Speciale ha catturato l’attenzione di 1.078.000 spettatori con uno share del 7%. Su TV8 il film Agente 007 – Vivi e Lascia Morire ha totalizzato il 3% con 441.000 spettatori.

Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia dell’Access Prime Time Rai 1 con Techetechetè ha totalizzato .Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.465.000 spettatori con uno share del 14,5%. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 808.000 spettatori con il 4,9%.

Su Rai 3 Non ho l’Età ha totalizzato 577.000 spettatori pari al 3,5%. Su Rete 4 l’approfondimento di Stasera Italia ha catturato 1.010.000 persone (6,1%) nella prima parte e 1.040.000 (6,1%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha registrato 1.287.000 spettatori (7,5%). Su TV8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha divertito 494.000 spettatori con il 2,9% di share.