Ultimi sondaggi oggi 12 agosto: la Lega è il primo partito

Un lunedì che ben poco ha di vacanziero questo 12 agosto 2019. Quella di oggi è una giornata chiave per la crisi di governo con la riunione dei capigruppo in Senato e l’assemblea dei parlamentari della Lega convocata da Salvini. Il vicepremier leghista spinge per le elezioni anticipate, mentre Pd e M5s si stanno misurando per capire fin dove possono spingersi nell’ipotesi di un sostegno comune a un governo istituzionale, scelto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che possa perfezionare in autunno la manovra finanziaria e condurre il Paese al voto verosimilmente nella primavera 2020.

Stando ai dati degli ultimi sondaggi elettorali disponibili, come quello di Termometro politico per Coffee Break di La7, che vi riproponiamo qui sotto, il Carroccio è di gran lunga il primo partito italiano per gradimento, con una percentuale di preferenze del 37,5%. Un risultato che, comunque, potrebbe non bastare a Matteo Salvini per diventare premier: avrebbe comunque bisogno di un’alleanza ampia nel centrodestra per poter governare. E ne è consapevole anche lo stesso leader della Lega che, infatti, oggi, dalle pagine del Giornale tende la mano a Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia, 6,9%) e Silvio Berlusconi (Forza Italia, 6,2%).

Il Movimento 5 stelle esce dall’esperienza di governo e resta dietro al Pd: il partito del vicepremier Luigi Di Maio registra un 17% delle preferenze, mentre il Pd si piazza al secondo posto nel gradimento degli intervistati al 22,6%.

Ma come ha ribadito il sondaggista Renato Mannheimer al Quotidiano: “Le ultime settimane di campagna elettorale, se non addirittura gli ultimi giorni, sono decisivi nell’orientare il consenso di almeno un terzo di elettori”. E ancora non è chiaro se e quando l’Italia tornerà alle urne.

Ultimi sondaggi elettorali: i dati in sintesi

Lega: 37,5%

Pd: 22,6%

M5S: 17%

Fratelli d’Italia: 6,9%

Forza Italia: 6,2%

Più Europa: 2,2%

La Sinistra: 2%

Federazione dei Verdi: 1,9%

Partito Comunista: 1,1%

