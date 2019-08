The Fix, le anticipazioni degli episodi di stasera 12 agosto 2019 su Canale 5: ecco cosa succede | Trama

Torna questa serie, martedì 12 agosto 2019, in prima serata e in prima visione su Canale 5 la serie The Fix, con quattro nuovi episodi tratti dalla prima stagione. Si tratta di un thriller giudiziario molto appassionante, con un cast d’eccezione che vede tra gli attori Robin Tunney, la Lisbon di The Mentalist, affiancata da Adewale Akinnuoye-Agbaje, attore conosciuto per Lost e Game of Thrones. Ecco allora le anticipazioni complete degli episodi di The Fix di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su The Fix

Oggi 12 agosto su Canale 5 dalle 21.25 vanno in onda ben quattro nuovi episodi, il 4, il 5, il 6 e il 7 della prima stagione, che si intitolano Scandalo, Bugie, Il fuggitivo e Sussurri dall’aldilà. Il popolare legal drama vede il procuratore distrettuale di Los Angeles Maya Travis (Robin Tunney), che perde la causa contro la star del cinema Sevvy Johnson, accusato di duplice omicidio.

Un episodio che mette a serio rischio la carriera del procuratore, costretto a trasferirsi a Washington per le eccessive pressioni e ingerenze della stampa. Otto anni dopo, quello stesso assassino che le ha rovinato la carriera viene sospettato di un altro omicidio. Travis viene richiamata nell’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles: come deciderà di comportarsi? Riuscirà a incriminarlo rispettando le regole processuali oppure giocherà sporco pur di vederlo in prigione?

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di The Fix, stasera 12 agosto su Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di The Fix

The Fix anticipazioni | Gli episodi della seconda puntata su Canale 5

L’episodio 4 della prima stagione di The Fix si intitola Scandalo. Maya riceve un video della sorveglianza in cui si vedono Julianne e Jessica la sera prima della morte di quest’ultima. Wolf inoltre diffonde alla stampa un video in cui Maya e Matthew hanno un rapporto intimo, tanto che Wiest decide di licenziare l’assistente Procuratore.

Sarà poi il sindaco a chiedere che Maya venga assunta di nuovo: quest’ultima inoltre scoprirà che una talpa passa informazioni a Ezra. Infine Gabe colpisce il padre con una pala e Star brucia il borsone per proteggerlo.

Nell’episodio 5, Bugie, l’edificio del pubblico ministero viene chiuso dopo la scoperta della presenza di una talpa. Ad assumere il controllo delle indagini è Collier, il quale scoprirà la presenza di una cimice.

Ad essere coinvolta sembra essere Loni, ma lei smentisce categoricamente. Intanto Ezra si adopera per coprire le ferite di Sevvy e per nascondere le informazioni scomode. Infine Star denuncia il fratello per aggressione e Gabe viene arrestato prima che possa testimoniare.

Tutto sul cast di The Fix

Le anticipazioni di The Fix stasera su Canale 5 proseguono con il sesto episodio, dal titolo Il fuggitivo. Maya e Sevvy si scontrano in tribunale: quest’ultimo, temendo l’arresto, lascia improvvisamente il Paese facendo perdere la tracce di sé. Inoltre la Polizia scopre che qualcuno sta perseguitando l’assistente Procuratore.

Il settimo e ultimo episodio di The Fix di stasera si intitola Sussurri dall’aldilà. Declassato a secondo difensore, Ezra escogita un piano per affossare Angela. Intanto Ezra si concentra su Maya.

The Fix vi aspetta lunedì 12 agosto 2019 in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata.

Dove vedere in tv e streaming The Fix