The Crown 3, Netflix annuncia la data d’uscita della serie tv sulla vita della Regina Elisabetta II

The Crown 3 arriverà molto presto su Netflix. L’annuncio è di qualche minuto fa: la celebre piattaforma streaming ha comunicato tramite un trailer l’arrivo della terza stagione il 17 novembre 2019.

Un nuovo capitolo è pronto a raccontare la storia della Regina Elisabetta II con un intero restyling del cast a partire dalla sua protagonista, questa volta interpretata da Olivia Colman (attrice premio Oscar).

Fino ad ora circolavano soltanto indiscrezioni sulla data di rilascio della terza stagione, ma finalmente adesso sappiamo la verità: il 17 novembre non prendete impegni, si va a corte.

The Crown 3 | Nuovo capitolo, nuovo cast

La bravissima Claire Foy, che ha ripercorso la storia dell’amata Regina d’Inghilterra, è stata sostituita da Olivia Colman poiché la storia che si racconterà nella terza stagione ha subito uno sbalzo temporale rispetto alla seconda. Infatti, anche il Principe Filippo non sarà più interpretato da Matt Smith ma da Tobias Menziesnei (Outlander).

Tra le novità del cast spunta anche Helena Bonham-Carter (Harry Potter) che dovrebbe interpretare la principessa Margaret (sorella della Regina) al posto di Vanessa Kirby.

The Crown 3 | Le stagioni della serie tv

La prima stagione di The Crown ha raccontato il periodo che va dal 1947 al 1956, mentre la seconda stagione è stata incastrata tra il 1957 al 1963.

La terza e la quarta stagione di The Crown invece copriranno il regno di Elisabetta dal 1964 al 1976. Tra gli eventi più importanti che hanno segnato quel periodo è impossibile non menzionare l’amicizia della regina con il primo ministro Harold Wilson, così come l’Inghilterra che vince la Cpppa del Mondo e Margaret Thatcher nominata la prima donna primo ministro; quest’ultima sarà interpretata da Gillian Anderson (X-Files).

Sono trascorsi due anni da quando è stata lanciata la seconda stagione di The Crown. Finalmente, adesso abbiamo la conferma da parte di Netflix che la Regina tornerà a novembre.

