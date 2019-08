Terremoto oggi in Italia: tutte le scosse in tempo reale del 13 agosto 2019

Terremoto oggi | 13 agosto 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

SCOSSA TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo sono riportate in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, martedì 13 agosto 2019: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora.

ore 1.25 – scossa nel Tirreno Meridionale

La sala sismica Ingv di Roma ha rilevato in piena notte, precisamente alle ore 1.25, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nella zona del Tirreno Meridionale, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 38.52 e 13.42 e una profondità di 10 km.

Nella giornata di ieri, lunedì 12 agosto, si sono verificate diverse scosse in tutta Italia, fortunatamente senza conseguenze. Tra gli eventi sismici più rivelanti, quello di magnitudo 2.5 registrato ad Acquacanina, in provincia di Macerata, alle ore 1.10. Alle ore 10.26, invece, a 6 chilometri da Acquasanta Terme si è verificata una scossa di magnitudo 1.7, registrata a una profondità di 14 chilometri. Lieve scossa di terremoto anche ad Amatrice, in provincia di Rieti, dove si è verificato un sisma di magnitudo 1.7 a una profondità di 11 chilometri.

Cosa fare in caso di sisma

