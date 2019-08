Stasera in tv 12 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 12 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 12 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – Sister Act – Una svitata in abito da sposa

Questa sera su Rai 1 va in onda una divertentissima commedia anni ’90 con protagonista una eccezionale Whoopi Goldberg, Sister Act.

Trama: L’eccentrica cantante di un casinò diventa testimone di un omicidio, motivo per cui il programma protezione testimoni decide di nasconderla e proteggere la sua incolumità dentro un convento dove la donna farà finta di essere una suora. Presto rivoluzionerà la vita delle sorelle a causa della sua personalità irriverente.

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five – 0

Su Rai 2 questa sera torna Hawaii Five – 0 con tre nuovi episodi, intitolati Attacco chimico, Mettersi in gioco e Risorse.

Trama: Dopo aver affiancato Jessie, in missione sotto copertura per smascherare un’attività illegale, Adam scopre che alcune bombole di un pericoloso gas sono scomparse e si reca quindi da McGarrett per avere l’aiuto della Five-0. L’azione porta l’uomo a sentirsi responsabile per quanto accaduto, facendogli nascere dei dubbi sulla fedeltà di Jessie.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

21:05 – Chi è senza colpa

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima visione Chi è senza colpa, un film thriller del 2014 per la regia di Michael R. Roskam.

Trama: Bob Saginowski è il barman di un bar di Brooklyn, il locale di suo cugino Marv, inserito nel giro del riciclaggio di denaro dei criminali locali. Bob è un tipo solitario che non si pone troppe domande, ma dopo essersi imbattuto in un cucciolo di pitt bull – abbandonato in cattive condizioni in un bidone dei rifiuti – ed essere entrato in contatto con Nadia, una donna misteriosa dal passato oscuro, si troverà coinvolto in prima persona in una faccenda che ha radici nel passato del quartiere dove tutti, parenti, amici e nemici, cercano di tirare avanti, ad ogni costo…

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Mr Crocodile Dundee

Rete 4 stasera propone un vecchio film con Paul Hogan, Mr Crocodile Dundee, del 1986 per la regia di Peter Faiman.

Trama: Una giornalista di New York deve intevistare un cacciatore di coccodrilli australiano che deciderà di seguirla in America.

STASERA IN TV 12 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Riassunto- The Fix

21:23 – The Fix

Su Canale 5 stasera torna The Fix, la nuova serie televisiva approdata in casa Mediaset mercoledì 7 agosto. I nuovi episodi, ben 4, che vanno in onda stasera si chiamano Scandalo, Bugie, Il fuggitivo e Sussurri dall’aldilà.

Trama: Maya ottiene un video di sorveglianza che riprende Julianne e Jessica la sera prima della morte di quest’ultima. Poi, Maya scopre che una talpa passa informazioni a Ezra.

GUIDA TV 12 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene – Il caso David Rossi: suicidio o omicidio?

Su Italia 1 questa sera va in onda in replica una puntata speciale de Le Iene dedicata al caso di David Rossi, il capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena che il 6 marzo 2013 volò giù dalla finestra del suo ufficio.

PROGRAMMI TV 12 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Vacanze romane

Questa sera in prima serata su La 7 va in onda un famosissimo classico film degli anni 50′ con protagonisti Audrey Hepburn e Gregory Peck, Vacanze romane.

Trama: La giovane principessa Anna (Hepburn) si trova a trascorrere una vacanza con i genitori e il seguito a Roma. Un bel giorno, stanca delle cerimonie e del protocollo, se la svigna e prova a mescolarsi ai comuni mortali. Si innamora di un giornalista americano, Bradley (Peck), che la trova addormentata su un muretto e la porta a casa sua, ignaro della vera identità della ragazza. Lo scopre il giorno dopo dal giornale e, meditando un grosso scoop, si accorda con un amico fotografo per fare un servizio sulla faccenda.

PROGRAMMI TV 12 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:35 – Agente 007, Vivi e lascia morire

Stasera su Tv 8 va in onda un nuovo capitolo della saga di 007, Vivi e lascia morire, con Roger Moore.

Trama: Giunge notizia che tre agenti di Sua Maestà sono stati uccisi oltreceano. Il giorno stesso, James Bond viene mandato in missione per indagare. Bond si sposta a Sainte Monique, un’isoletta nel Mar dei Caraibi, dove il dottor Kananga, alias Mister Big, ha impiantato la centrale di un enorme traffico di droga con cui soggiogare la popolazione bianca degli Stati Uniti. Manco a dirlo, dell’agente 007 si innamora la bella Solitaire, una veggente al soldo del malvagio Kananga, che lo aiuterà.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un nemico che ti vuole

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Un nemico che ti vuole, con Diego Abatantuono e Antonio Folletto.

Trama: Diego Abatantuono in una commedia a tinte noir. Un professore salva la vita di un killer professionista che, per riconoscenza, è disposto a uccidere il peggior nemico del suo salvatore.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 12 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent – Best of Su Sky Uno questa sera un nuovo appuntamento con una raccolta delle migliori esibizioni sul palco di Italia’s Got Talent.