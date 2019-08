Da Bradley Cooper ai Beckham: tutte le star che hanno scelto l’Italia per l’estate 2019

Le star scelgono l’Italia per l’estate 2019

Mai come quest’anno, le star di tutto il mondo hanno scelto il nostro paese, l’Italia, per le vacanze di questa afosa estate 2019. Non solo le nostre, di celebrities, hanno scelto di apprezzare mare e paesaggi mozzafiato di quello che non a caso è conosciuto come Belpaese, tante le star internazionali che tra giugno e agosto sono state paparazzate in Italia.

Prima fra tutti Chiara Ferragni. La fashion blogger prima è stata in Giappone (ma per lavoro), poi, però – prima di volare a Ibiza dove sta trascorrendo qualche giorno di relax con il marito Fedez, il figlio Leone e alcuni amici – ha omaggiato il nostro Paese visitando prima l’Umbria e poi la Sicilia, tornando a Noto, nella stessa residenza in cui si è sposata il primo settembre di un anno fa.

Ma sono anche tante altre le star che hanno scelto l’Italia in questa estate 2019. Basti pensare alla top model Heidi Klum, che è arrivata a Capri insieme al cantante Tom Kaulitz, che ha sposato (per la seconda volta) proprio in Italia, scegliendo la bellezza di Capri a fare da sfondo alla loro favola d’amore.

Ma non solo: da giorni i giornali di gossip si divertono a inseguire la star delle star. Bradley Cooper sta trascorrendo le vacanze proprio in Italia. Da circa due settimane l’attore di Philadelphia si trova in Sicilia e nelle ultime ore è stato avvistato a Panarea. In compagnia di chi? Ebbene sì, di Lady Gaga. Il gossip aumenta quando in ballo ci sono star di questo calibro, ma per ora la loro resta ancora una “presunta” storia, senza certezze.

A scegliere l’Italia è anche un’altra coppia, ma decisamente più solida: i coniugi Beckham, infatti, hanno scelto la Puglia per le loro vacanze italiane. Come mostrano sui social, l’ex calciatore e l’ex Spice Girls hanno scelto i paesaggi rilassanti pugliesi per staccare dalle loro vite frenetiche.

La popstar Katy Perry insieme al suo Orlando Bloom sono sbarcati a Panarea, e, secondo i rumors, sarebbero vicinissimi alle nozze. E sempre in Italia arriva anche Leonardo DiCaprio, che, arrivato a Roma per l’anteprima nazionale dell’ultimo film di Tarantino C’era una volta a Hollywood, ha deciso di prolungare la permanenza nella penisola godendosi il mare di Positano insieme alla sua fidanzata Camila Morrone.

E in Italia atterra anche la bella Miley Cyrus, che preferisce al mare del sud i laghi del nord. Così nelle ultime ore l’abbiamo vista in compagnia di una sua amica in barca sul lago di Como. L’attrice e popstar pare sia reduce dalla separazione con Liam Hemsworth, sposato appena otto mesi fa.