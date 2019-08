Sister act trama: ecco di cosa parla il film con Whoopy Goldberg

Sister Act è uno dei film più apprezzati degli anni ’90, ma qual è la trama? Tutti ricorderanno l’esibizione di Whoopy Golberg nelle vesti di un’improponibile suora che, pur di salvarsi da un pericoloso criminale, finisce in convento.

La pellicola, diretta da Emile Ardolino, è arrivata nelle sale cinematografiche nel 1992 e ha incassato 231 milioni di dollari. Le riprese del film sono state effettuate tra il Nevada, Los Angeles e l’aeroporto di Santa Monica.

Tutto quello che c’è da sapere su Sister Act

Ma di cosa parla Sister Act? Vediamo insieme la trama.

Sister Act trama | Di cosa parla il film

Deloris Van Cartier è un’esuberante cantante che lavora in un casinò in Nevada ed è l’amante del proprietario. Vince La Rocca in realtà è uno spietato criminale che non ha alcuna intenzione di lasciare sua moglie, motivo che spinge i due a litigare forsennatamente. Una sera, dopo uno spietato litigio, Deloris è intenzionata a restituire il regalo di ripiego dell’uomo quando assiste involontariamente a un omicidio. Vince ha ucciso il suo autista per aver fatto una soffiata alla polizia.

Deloris, spaventata, scappa e riesce a raggiungere la stazione di polizia nonostante Vince le abbia inviato alle calcagna i suoi scagnozzi.

Il cast del film Sister Act

Il tenente Eddie Souther la convince a entrare nel programma protezione testimoni e di deporre contro l’ex come testimone chiave. Deloris così finisce nel convento di St. Katherine a San Francisco spacciandosi per suor Maria Claretta.

La riluttanza iniziale della Madre Superiora è innegabile, anche perché la vita monastica non le appartiene affatto ma, nonostante le regole e la rigidità della vita di convento, Deloris stringe amicizia con tre consorelle: suor Maria Patrizia, la timida novizia Maria Roberta e la burbera Suor Maria Lazzara.

Data la sua vena ribelle, la Madre Superiora permette a Maria Claretta (Deloris )di entrare nel coro del convento ed è lì che parte la grande rivoluzione. Essendo lei una professionista, non può restare a guardare e il cambiamento è radicale al punto che il coro viene persino ingaggiato per un concerto per il Papa. Nel frattempo, però, gli scagnozzi di Vince sono sulle tracce di Deloris finché non la trovano…

Sister Act va in onda lunedì 12 agosto 2019 in prima serata su Rai 1.