Sister Act, tutto sul film: trama, cast e streaming

Se c’è un musical conosciuto e stimato a Broadway quello è Sister Act. Il film, del 1992, intitolato Una svitata in abito da sposa è diretto da Emile Ardolino e vede come protagonista Whoopi Golberg.

Quando parliamo di Sister Act, parliamo di una classica commedia americana, un film cult che soltanto le nuovissime generazioni avrebbero difficoltà a ricordare.

Per il ciclo “lunedì cinema”, Rai 1 propone in prima serata lunedì 12 agosto 2019 il film con Whoopi Golberg. Vediamo insieme di cosa parla.

Sister Act film | Trama

Deloris Van Cartier è una cantante esuberante che si esibisce in un casino di Las Vegas. Una sera diventa involontariamente testimone di un caso di omicidio compiuto prprio dal suo amante, il boss Vince La Rocca.

La polizia, per proteggere la sua incolumità in vista del processo, la spinge a nascondersi in un convento di suore, il St. Katherine a San Francisco.

La sua presenza sconvolgerà a fin di bene la vita delle altre sorelle, le quali si riveleranno essere un’ottima arma di protezione contro i killer che nel frattempo l’hanno scovata.

La trama al completo del film Sister Act

Sister Act film | Cast

Star protagonista del film è Whoopy Goldberg, che interpreta la spumeggiante suora. L’attrice è conosciuta per aver recitato in svariati film come Ghost – Fantasma e Il colore viola.

Al suo fianco nel film vediamo altri grandi nomi del grande e piccolo schermo come Maggie Smith e Harvey Keitel, Kathy Najimy, Wendy Makkena e Mary Wickes.

Il cast del film Sister Act

Sister Act film | Streaming

Dove vedere Sister Act in streaming? Il film viene mandato in prima serata su Rai 1 per la serata “lunedì cinema”, il 12 agosto 2019 alle ore 21:20. Chi non ha mai visto il film o vuole guardarlo ancora una volta può sintonizzarsi al primo canale della Rai oppure seguire la diretta streaming tramite RaiPlay, la piattaforma che consente all’utente di usufruire dei contenuti Rai utilizzando pc, smartphone e tablet.