Previsioni meteo di oggi, 12 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 12 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 12 agosto 2019 | NORD

Nubi piuttosto compatte in questo lunedì 12 agosto in particolare su Alpi e Prealpi centro-occidentali, con possibili temporali e rovesci anche di forte intensità. Velature estese sul resto del Nord.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo velato su gran parte del Centro e a Roma, ma anche in Toscana e Sardegna settentrionale. Bel tempo sul resto delle regioni centrali del Paese.

SUD E SICILIA

Bel tempo su tutto il Sud Italia oggi 12 agosto 2019. Possibili addensamenti bassi sia al mattino che alla sera lungo le coste tirreniche di Calabria e Basilicata.

Previsioni meteo oggi lunedì 12 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche peninsulari, l’Emilia-Romagna meridionale, la Sardegna centro-occidentale e la Sicilia tirrenica. Stazionarie sul resto d’Italia.

Massime in calo lungo l’arco alpino centro-occidentale, in leggero aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali, la Sardegna e le aree ioniche. Stazionarie altrove.

VENTI

Venti deboli orientali con possibili rinforzi lungo l’arco alpino. Deboli variabili sul resto d’Italia, con possibili fenomeni di brezza lungo le coste, in particolare nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo oggi lunedì 12 agosto 2019 | MARI

Mosso o molto mosso il Mar di Sardegna, poco mosso il Mar Ligure e lo Ionio. Poco mossi gli altri bacini italiani.