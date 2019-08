Pensioni News, tutte le ultime notizie su previdenza, Quota 100 e riforme di oggi, 12 agosto 2019

Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 12 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, lunedì 12 agosto 2019:

Pensioni: cosa succede se cade il governo

La crisi di governo aperta da Salvini potrebbe avere delle ripercussioni importanti sul piano economico.

Il Carroccio sostiene che se si andasse al voto ad ottobre ci sarebbe tutto il tempo per approvare la legge finanziaria entro il 31 dicembre. Molti osservatori però sono scettici: il rischio concreto è quello che si vada in esercizio provvisorio, uno strumento che autorizza lo Stato a spendere ogni mese un dodicesimo di quanto autorizzato. In poche parole, si divide per dodici la spesa del 2019 e ogni mese si può spendere solo questo quantitativo.

Diverso il discorso per reddito di cittadinanza e quota 100. Il sussidio targato M5s è una misura strutturale e non temporanea e per eliminarlo servirebbe una legge ad hoc.

La riforma delle pensioni è stata invece introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, ma anche in questo caso il provvedimento non dovrebbe subire variazioni.

Spetterà poi al governo in carica tra due anni decidere se rinnovare o meno la misura.

Tutte le news di pensioni di sabato 11 agosto

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: