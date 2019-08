Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 12 – 18 agosto 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 12 – 18 AGOSTO 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 12 al 18 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 12 – 18 agosto 2019

Amici dell’Ariete, una settimana davvero piacevole per il vostro segno, con tante emozioni e novità in arrivo grazie al transito favorevole di Mercurio. Sul lavoro, se ci sono delle occasioni propizie, coglietele al volo, non rimarrete delusi.

Questa settimana vi invita ad avere molta prudenza, perché ci saranno giornate piuttosto complicate, specie proprio a Ferragosto. Per cui mantenete la prudenza. Attenzione alle spese: contenete le uscite. Qualcosa da rivedere nei progetti in cantiere per l’autunno.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo della settimana di Paolo Fox vi vede particolarmente passionali e libertini: avete voglia di divertirvi e avere rapporti occasionali. Questo però a lungo andare potrebbe stancarvi e a fine mese potreste avere qualche ripensamento.

Amici del Cancro, ultimamente avete vissuto parecchie tensioni e difficoltà, per fortuna adesso recuperate e ritrovate la serenità perduta. C’è invece chi in questa settimana di Ferragosto vive ancora giornate complesse, abbiate pazienza. Ripensamenti in amore.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede particolarmente fortunati in amore: possibile un calo nel periodo di ferragosto, ma in generale questo è un periodo all’insegna della serenità e del meritato riposo. Favoriti nuovi accordi e collaborazioni grazie a Mercurio nel segno.

Oroscopo Paolo Fox settimana 12 – 18 agosto | Vergine

Cari Vergine, le stelle prevedono una fase di ripresa che continua con soddisfazione per il vostro segno. Date spazio con fiducia ai sentimenti, soprattutto se siete single e volete innamorarvi di nuovo. Il meglio arriverà a fine mese.

Amici della Bilancia, non una settimana indimenticabile per il vostro segno quella che va dal 12 al 18 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Attenti in particolare ai soldi, non spendete oltre le vostre possibilità. In amore possibili colpi di fulmine.

Cari Scorpione, una settimana di tensioni in amore: periodo complesso nei rapporti con il partner, specie nella giornata di ferragosto. Parlatevi e provate a chiarirvi. Buone possibilità invece sul lavoro, specie per chi è in cerca di nuove opportunità.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Approfittate di questa settimana dal 12 al 18 agosto 2019 per portare avanti i vostri progetti in amore e regalarvi grandi emozioni, sia se siete in coppia, sia se siete single e volete trovare la vostra metà. Sul lavoro periodo rallentato con qualche ritardo.

Siete un po’ troppo chiusi in voi stessi e poco disposti a lanciarvi in nuove storie: cercate di fidarvi di più degli altri e di accettare anche opinioni diverse dalla vostra. Cambiamenti in vista sul lavoro: preparatevi per tempo. Le cose miglioreranno dopo ferragosto.

In amore tensioni e mancanza di equilibrio nella settimana dal 12 al 18 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Ritrovate la vostra serenità dopo Ferragosto. Qualche uscita imprevista potrebbe mettervi in difficoltà dal punto di vista economico.

Cari Pesci, in amore chi è single potrebbe essere disposto a tutto pur di trovare finalmente l’anima gemella. Sul lavoro, dopo le meritate ferie, è il momento di ripartire e portare avanti i propri progetti in vista dell’autunno.