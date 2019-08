Oroscopo Paolo Fox domani 13 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 13 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, martedì 13 agosto 2019, segno per segno:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI TPI

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 12 al 18 agosto 2019

Oroscopo Paolo Fox domani 13 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Paolo Fox prevede una bella Luna tutta dalla vostra parte. Ad essere favorito, in particolare, è l’amore, che ha passato una stagione non troppo soleggiata ultimamente: il vostro cuore tornerà a battere più forte di prima.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

Toro

Cari Toro, in questi giorni il vostro fiuto è più preciso che mai e dovete approfittarne per fare delle scelte sagge ed oculate che riguardano il vostro futuro. Non date retta a chi vi ostacola, soprattutto la famiglia che lo fa per eccessiva premura nei vostri confronti.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, in questa fase astrale della vostra vita ad essere favoriti sono i rapporti interpersonali: nuovi amori ed amicizie sono all’orizzonte, soprattutto tra Ferragosto e il week end, mentre lavoro e finanze sono ancora da migliorare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cancro

Cancro, con Saturno contro la situazione per voi non è ancora delle migliori: nonostante gli sforzi per eliminare dalla vostra vita quello che non vi soddisfa più, alcuni fantasmi continuano a rincorrervi e a tenervi ancorati al passato.

Leone

Cari Leone, questo è un periodo assolutamente magico per voi, sotto tutti i punti di vista: amore, lavoro, soldi. Non fate che l’incantesimo si spezzi con qualche discussione che non porta lontano, ma che ha l’unico scopo di destabilizzare la vostra armonia.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox domani 13 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, qualche incontro nei prossimi giorni darà una vera e propria svolta alla vostra vita. Cominciate, quindi, a sintonizzarvi sulle giuste frequenze: curate il vostro aspetto fisico e date spazio a emozioni e sentimenti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Bilancia

Cari Bilancia, in questi giorni siete particolarmente sotto pressione perché state cercando di recuperare del terreno perso, sia nel lavoro che nelle questioni affettive. Se riuscirete ad eliminare fretta e impazienza sarete già a un passo dal traguardo.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, se vi può essere fatto un torto è quello di raccontarvi bugie. Proprio non sopportate chi racconta frottole, ma cercate di giocare d’astuzia più che infuriarvi: qual è l’obiettivo di chi vi mente?

Oroscopo Paolo Fox domani 13 agosto 2019 | Sagittario

È decisamente un bel periodo per il Sagittario. L’oroscopo di Paolo Fox, infatti, porta buone nuove: se saprete scegliere chi far restare al vostro fianco troverete un amore che non lascerete più andar via.

Capricorno

I nati del Capricorno devono far attenzione alle loro finanze, soprattutto in vista di Ferragosto: qualche amico vi ha fatto una proposta che non vi potete proprio permettere, quindi forse è il caso di rifiutare e ripiegare su qualche altro programma più “cheap”.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, in questo periodo è davvero difficile avere un confronto costruttivo con voi. Siete arroccati sulle vostre posizioni e non volete saperne di prendere in considerazione altri punti di vista. Ma è perché vi sentite insicuri: rilassatevi, non tutti vogliono portarvi a sbagliare.

Pesci

Cari Pesci, in questo 13 agosto Paolo Fox vi invita a rilassarvi e a godervi questi meritati giorni di riposo. Anche per chi è rimasto a lavoro si prevedono giornate interessanti e piene di stimoli. Super favoriti i nuovi incontri di coppia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI