Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 12 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 12 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 12 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 12 agosto 2019 | Ariete, Cancro, Leone, Bilancia

Tra i segni fortunati di lunedì 12 agosto 2019 vediamo il Leone. Lucidità e saggezza non vi mancano per dare un taglio a quelle relazioni che, più che rendervi felici, non fanno che porvi una serie di ostacoli. Non abbiate timore di voltare pagina, perché c’è tanto di nuovo ad attendervi.

Le stelle saranno anche a favore dello Scorpione, soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale. Dopo tanta attesa e alcuni rapporti che, anche se promettevano bene, non sono mai decollati, finalmente farete l’incontro giusto: cercate di non sprecare questa ottima occasione mostrando il lato peggiore di voi stessi.

Giornata al top anche per i Pesci. Siete forti e positivi in questo lunedì di agosto. Nonostante il caldo tolga le energie, voi remate in direzione opposta e volete sentirvi al massimo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 12 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

La giornata negativa invece riguarderà molti segni dello zodiaco a partire dall’Ariete. Forse dovreste rivedere il vostro approccio ai problemi e alle discussioni: come si dice, quando non puoi evitare un problema puoi cambiare il modo in cui lo affronti.

Giornata di tensioni anche per il Toro: non è stato un fine settimana particolarmente riposante quello appena trascorso e e al pensiero di dover affrontare la settimana che ricomincia vorreste rinchiudervi dentro una stanza per non uscirne più.

Gli amici dei Gemelli invece dovrebbero capire che c’è qualcosa nel loro rapporto di coppia che non li convince più. Il Cancro è stanco e frustrato ma deve fare scorta di energie per l’autunno, quando si affacceranno nella sua vita novità importanti.

Periodo d’agitazione per il Sagittario, che fa tante promesse che poi non riesce a mantenere e chi gli sta attorno è stanco di questo modo di fare

Giornata a rischio infine per l’Acquario. Non fate finta di niente: se il vostro rapporto di coppia sta vivendo una fase critica affrontate i problemi uno ad uno, senza girarci intorno.