Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 12 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 12 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, in questo periodo vorreste che il cuore vi battesse all’impazzata e vivere di soli sentimenti ma, al contrario, con il partner ci sono tantissime tensioni. Forse dovreste rivedere il vostro approccio ai problemi e alle discussioni: come si dice, quando non puoi evitare un problema puoi cambiare il modo in cui lo affronti.

Cari amici del Toro, non è stato un fine settimana particolarmente riposante quello appena trascorso e e al pensiero di dover affrontare la settimana che ricomincia vorreste rinchiudervi dentro una stanza per non uscirne più. In realtà, Toro, le stelle suggeriscono di uscire perché fuori c’è qualche opportunità ad attendervi.

Cari amici dei Gemelli, in questo lunedì vi sentite un po’ confusi e frastornati. Sarà che nel fine settimana avete fatto le ore piccole, ma sarà anche che c’è qualcosa nel vostro rapporto di coppia che non vi convince più. Venere è comunque dalla vostra parte e vi spinge a fare chiarezza.

Cari amici del Cancro, stress e stanchezza vi rendono irascibili, soprattutto con il partner, che non riesce a comprendere il vostro stato d’animo. Cercate di recuperare e, soprattutto, di non appesantire ancora di più le vostre giornate: dovete fare scorta di energie per l’autunno, quando si affacceranno nella vostra vita novità importanti.

Cari Leone, approfittate di queste giornate in cui lucidità e saggezza non vi mancano per dare un taglio a quelle relazioni che, più che rendervi felici, non fanno che porvi una serie di ostacoli. Non abbiate timore di voltare pagina, perché c’è tanto di nuovo ad attendervi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, il vostro oroscopo suggerisce di ricominciare ad approcciare con i sentimenti iniziando con l’adottare un animale domestico. Avete avuto una serie di delusioni quest’anno e avete dimenticato l’alfabeto affettivo: cercate di recuperare.

Cari amici della Bilancia, non fate altro che restare in attesa del grande amore, invece che iniziare a muovervi per trovarlo. Cercate di fare un po’ di autoanalisi invece di rimanere seduti sugli allori: forse è il momento di rincorrere invece di che quello di essere rincorsi.

Cari Scorpione, le stelle dicono che una nuova grande storia d’amore è in arrivo per voi. Dopo tanta attesa e alcuni rapporti che, anche se promettevano bene, non sono mai decollati, finalmente farete l’incontro giusto: cercate di non sprecare questa ottima occasione mostrando il lato peggiore di voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, non vi fa bene stare sempre al centro dell’attenzione: fate tante promesse che poi non riuscite a mantenere e chi vi sta attorno è stanco di questo vostro modo di fare. Cercate di riconoscere meglio e più in fretta i vostri limiti, senza voler sempre per forza strafare.

Cari amici del Capricorno, anche se avete voglia di mettere il vostro cuore “su piazza” l’oroscopo di oggi consiglia di evitare e, casomai, posticipare il buttarsi in un nuovo rapporto. Avete voglia di amare, ma non avete ancora capito qual è la persona giusta che può starvi accanto.

Cari amici dell’Acquario, non fate finta di niente: se il vostro rapporto di coppia sta vivendo una fase critica affrontate i problemi uno ad uno, senza girarci intorno. Il partner apprezzerà molto questa vostra iniziativa e in un batter d’occhio vi ritroverete in una nuova fase molto positiva della vostra relazione.

Cari Pesci, siete forti e positivi in questo lunedì di agosto. Nonostante il caldo tolga le energie, voi remate in direzione opposta e volete sentirvi al massimo. Gli amici saranno trascinati da questo vostro atteggiamento e insieme vivrete una giornata all’insegna delle emozioni.

