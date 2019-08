Oroscopo di oggi 12 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 12 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 12 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 12 agosto 2019

Amici dell’Ariete, questa settimana che inizia oggi vi vede come uno dei segni più fortunati. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti e realizzare i sogni che custodite nel cassetto. Avete una grande energia e voglia di fare ,soprattutto sul lavoro.

Sentimenti al top secondo l’oroscopo di oggi: siete particolarmente romantici e disposti a tutto pur di far star bene il vostro partner. Dategli le attenzioni che merita senza essere troppo gelosi: bisogna anche sapersi fidare.

Oroscopo di oggi 12 agosto 2019 | Gemelli

Quella di oggi lunedì 12 agosto è davvero una giornata positiva per il vostro segno. Inizia al meglio dunque la settimana di Ferragosto: approfittatene per rilassarvi e ricaricare le pile dopo una settimana molto stancante. Bene l’amore e la passione.

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede come uno dei segni maggiormente sinceri nei rapporti con gli altri: dite tutto quello che pensate senza freni. Attenti però perché a volte un’eccessiva sincerità potrebbe non essere apprezzata da tutti.

In amore possibili tensioni con il partner, soprattutto per le coppie di lunga data. Se una storia non vi soddisfa più, fatevi coraggio e capite se è meglio voltare pagina. Trascinarla stancamente, infatti, farà male a entrambi.

Oroscopo di oggi 12 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, complice il caldo, in questo periodo siete particolarmente spenti, pigri e svogliati. Voi che siete sempre così precisi e meticolosi, ultimamente vi state un po’ lasciando andare. Riprendete a lavorare per realizzare i vostri progetti.

Cari Bilancia, portate avanti con ambizione ed entusiasmo i vostri progetti. Soprattutto sul piano lavorativo, infatti, otterrete presto belle soddisfazioni, specie per chi ha voglia di cambiare lavoro o dare una svolta alla propria carriera.

Le discussioni in questo periodo non sono mancate, soprattutto con persone a cui tenete particolarmente. Questo vi ha fatto male, perché non amate i litigi. Cercate dunque di prendere la situazione di petto e parlarvi di persona.

Oroscopo di oggi 12 agosto 2019 | Sagittario

Ultimamente siete un po’ bloccati, come se non riusciste pienamente ad esprimere i vostri pensieri e sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, non temete, fatevi avanti con entusiasmo e dite ciò che provate. Novità sul fronte lavorativo.

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi vi vede già particolarmente proiettati sul futuro, in particolare su quei progetti che desiderate si realizzino in autunno. La vostra precisione e attenzione ai dettagli è encomiabile, ma godetevi anche un po’ di relax.

Amici dell’Acquario, una giornata quella di oggi 11 agosto 2019 in cui siete davvero scontrosi, nervosi e feroci. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Cercate di calmarvi un po’, altrimenti alla prima provocazione potreste mordere.

Cari Pesci, in amore avete vissuto un periodo complesso, con molte discussioni soprattutto nei rapporti con il partner. Ora finalmente il peggio sembra passato e ritrovate la serenità di un tempo. Il quadro astrale è davvero positivo nella giornata di oggi, approfittatene.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.