Cancro

In questo lunedì di agosto l’oroscopo di Branko suggerisce di non rispondere alle provocazioni che vi arriveranno da qualche collega. Il caldo gioca brutti scherzi, non solo a voi, che state facendo del vostro meglio per arrivare alle ferie senza lasciare nulla di incompiuto in ufficio.

Leone

Cari Leone, questo è il vostro mese e siete particolarmente fortunati per quanto riguarda affari e finanze. La vostra economia è fiorente, non potete proprio lamentarvi, e state cercando di cavalcare l’onda del successo prima di concedervi del relax fisico e psicologico.

Oroscopo Branko 12 agosto 2019 | Vergine

In questa giornata non aspettatevi grande divertimento, ma anzi forse un po’ di noia. Le giornate migliori per voi, cari amici della Vergine, arriveranno con Ferragosto, insieme a nuovi incontri e divertimento con gli amici. Sappiate attendere.

Bilancia

Cari Bilancia, siete così rilassati e tranquilli che state prendendo qualche chilo di troppo: la vostra forma fisica, infatti, si è distesa insieme ai vostri nervi; ma queste rotondità in più non vi stanno male, anzi, il partner sarà pronto ad apprezzarle.

Scorpione

Cari Scorpione, siete persone riservate che hanno spesso ben poco piacere nel frequentare luoghi affollati o scatenarvi in balli in locali con musica alta e “poco raffinata”. Cercate però in questi giorni di fare un piccolo sforzo e uscire un po’ dai vostri binari: avete un enorme bisogno di svago.

Oroscopo Branko 12 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, è una giornata decisamente positiva per voi. Giove ha messo le ali e vi porterà dove desidererete andare: verso un nuovo amore o un successo professionale. Non dovete far altro che chiedere e vi sarà dato.

Capricorno

Saturno, da ora in poi e per circa un mese, vi garantirà la sua protezione. Nessuna insidia potrà turbare i vostri progetti, familiari e professionali, anche se la sfera che vi darà le più grandi soddisfazioni sarà quella amorosa.

Acquario

In questo Agosto siete particolarmente originali, cari amici dell’Acquario. Avete voglia di andare controcorrente, di vedervi diversi, rinnovati; qualche vecchia abitudine sarà difficile da eliminare, ma non è detto che si debba “buttar via” tutto il vecchio per abbracciare le novità in arrivo.

Pesci

In questa settimana cari Pesci sarete travolti dall’amore. Al diavolo tutto il resto, avrete occhi solo per il partner o per qualcuno che avete incontrato e che non volete più lasciar andar via. In previsione viaggi e passione, anche non in quest’ordine.