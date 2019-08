Il nuovo rossetto di Nars assomiglia in modo impressionante a un pene | VIDEO

Nars e il rossetto che assomiglia a un pene

La nota casa di cosmetici Nars ha pubblicato un video in cui promuove il suo ultimo grande rossetto: un morbido nude che sta bene su tutte, ma che assomiglia terribilmente a un pene. E gli utenti non hanno potuto che notare la simiglianza tra l’ultima creatura firmata Nars e il membro maschile.

In effetti il video della casa cosmetica proprio non aiuta: nel video si vede il rossetto quasi sciolto, che si ricompone. E quella sequenza di immagini sembra rimandare a un pene velato che si trasforma in un rossetto, facendo tirare un sospiro di sollievo a chi ha guardato con una punta di imbarazzo il video fino alla fine.

Non sappiamo bene che strategia di marketing ci sia dietro la scelta di creare un video del genere. Di certo chi ha pensato alla pubblicità per “After Hours” voleva davvero dar vita a una promozione “sexy” del prodotto, ma non avranno esagerato?

Fatto sta che il social media manager di Nars ha giocato parecchio su questa cosa, soprattutto quando ha postato il video su Instagram scrivendo come didascalia: “Quando i nudi ti tengono sveglia tutta la notte, aspetta l’alba con Morocco, una cannella calda”.

Insomma chiunque abbia creato questa pubblicità ha giocato un po’ con la lussuria, ma ha saputo spingersi fino al punto giusto: l’allusione c’è, il video è sensuale, fa sorridere non poco e ti spinge a pensare: beh, perché no?, starebbe bene anche sulle mie labbra. Ma senza malizia!

