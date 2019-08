“Meghan Markle ossessionata dal peso”, le immagini prima e dopo il parto

“Meghan Markle è ossessionata dal suo peso”. Questo è lo spot di una casa farmaceutica che ha utilizzato le immagini della duchessa di Sussex prima e dopo il parto per pubblicizzare pillole dimagranti.

Meghan è stata presa di mira dai truffatori che stanno utilizzando il suo nome e alcune sue foto fotografie per promuovere la vendita di queste pastiglie dimagranti potenzialmente pericolose.

Nella campagna pubblicitaria online diffusa dal sito First Level Fitness vengono riportate anche dichiarazioni false attribuite alla duchessa: “Dopo la gravidanza il mio corpo aveva perso la sua forma. Ma, con queste pillole dimagranti, sono tornata al mio peso ideale”.

In un altro annuncio pubblicitario si legge che Meghan è “ossessionata dal suo peso”.

Buckingham Palace ha deciso di intervenire affinché queste pubblicità vengano rimosse: “Meghan Markle non ha mai fatto uso di compresse per perdere peso”.

“Per tutta la vita ho dovuto prendermi cura del mio peso a causa delle pressioni di Hollywood che mi voleva giovane e in forma”.

Nello spot si legge che Meghan ha lanciato una linea di pastiglie per la perdita di peso rivolta solo alle donne.

Ma non è la prima volta che Meghan Markle finisce nel mirino delle critiche per il peso. Trascorso un mese dalla nascita del primogenito Archie, la duchessa è stata ricoperta da insulti e commenti negativi proprio per la sua forma fisica post parto.

Sui social sono state innumerevoli le osservazioni maligne per il gonfiore fisiologico di Meghan mostrato nelle foto dopo il parto. Ma c’è stato anche chi ha preso le difese della duchessa neo mamma: “Questa donna ha avuto un bambino 4 settimane fa e degli str***i stanno commentando che ha ancora il viso gonfio. Datemi la forza e una mazza da baseball, per favore! Sembra sana, felice e normale! tanta fortuna a lei!”, ha scritto una follower decisamente infastidita.

Su Twitter, un’altra utente ha scritto: “Mia figlia ha 13 anni e io ho ancora il viso gonfio. Meghan è assolutamente bellissima, stupenda e straordinaria!”.

Post parto di Meghan Markle, la Duchessa insultata perché “gonfia”: bufera sul web