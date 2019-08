Lady Gaga accusata di plagio: “Shallow è stata copiata”

Lady Gaga accusata di plagio, adesso rischia una causa multimilionaria. La cantante statunitense è stata accusata da un cantautore semi-sconosciuto, Steve Ronsen, di aver copiato la sua melodia.

Al centro dello scandalo la canzone vincitrice del premio Oscar come miglior brano originale, Shallow. Poche le note “rubate”da un brano uscito nel 2012, Almost, ma sufficienti secondo Ronsen per lanciare l’accusa. A riportare la notizia il giornale statunitense Page Six.

Ecco il brano Almost di Steve Ronsen e Shallow a confronto:

Lady Gaga ha commesso un plagio? Il parere del legale

Tramite il suo avvocato il cantautore ha chiesto un risarcimento di milioni di dollari e ha minacciato di trascinare la popstar in tribunale. La cantante, dal canto suo, non si è fatta spaventare, chiamando subito uno dei migliori avvocati di New York, Orin Snyder, e sottolineando che “non si arrenderà”.

Secondo Snyder l’accusa non regge e “Mr Ronsen e il suo avvocato stanno cercando soldi facili con un artista di successo”. “È vergognoso e sbagliato. Mi congratulo con Lady Gaga per avere il coraggio e l’integrità di alzarsi in piedi e reagire”, ha continuato il legale, sostenendo che la successione di note sotto accusa è già stata usata in moltissimi brani, come in Dust in the wind, dei Kansas, uscito nel 1978.

Nonostante le similitudini tra le due melodie, negli Stati Uniti è molto raro essere accusati di plagio: secondo le normative americane, infatti, o chi è accusato ammette di aver copiato, oppure l’accusa deve dimostrare sia l’effettiva somiglianza tra le due canzoni, sia che chi ha copiato abbia effettivamente ascoltato il brano originale.

Una delle canzoni più ascoltate di sempre

Lady Gaga, intervistata da Los Angeles Time, era stata molto chiara riguardo la sua canzone: “Quando ho scritto quella canzone con Mark, Anthony e Andrew, è stato diverso da qualsiasi altra esperienza che ho avuto scrivendo una canzone. Ero al piano, ognuno aveva una chitarra in mano e abbiamo iniziato a tirar fuori i testi e a parlarci. Questo è davvero ciò che è la canzone. È una conversazione tra un uomo e una donna. Ma non lo sapevamo quando abbiamo iniziato”.

La canzone, suonata durante la notte degli Oscar da Bradley Cooper e Lady Gaga, oltre all’Oscar ha vinto anche un Golden Globe e due Grammy. Il video di Shallow, inoltre, è stato visto in streaming circa 200 milioni di volte negli Stati Uniti ed è diventato il brano più longevo degli Stati Uniti interpretato da una voce femminile.

