L’Allieva 3, la serie tv con Alessandra Mastronardi torna nel 2020

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale torneranno insieme per la terza stagione de L’Allieva, la serie tv estrapolata dai romanzi di Alessia Gazzola. Del resto, a dare l’annuncio della ben ritrovata serie televisiva è stata proprio l’autrice della saga letteraria tramite il suo account Instagram, dov’è comparso il copione del prodotto televisivo e una breve didascalia dell’autrice: “Qui si lavora ma ci si diverte”.

Le vicende della goffa Alice Allevi e dell’affascinante – seppur scontroso – Claudio Conforti torneranno nel 2020 sulla Rai.

Cosa aspettarsi da questa terza stagione? Sappiamo che le riprese partiranno a novembre di quest’anno, ma non è stata rilasciata una data precisa per l’arrivo in tv.

L’Allieva 3 | Di cosa parla la serie tv?

L’Allieva è una serie prodotta nel 2016 e trasmessa su Rai 1. L’idea è partita dalla penna di Alessia Gazzola, autrice dei romanzi la cui protagonista è Alice Allevi.

Studentessa di medicina indecisa sul proprio futuro, Alice è una ragazza appassionata seppur goffa che, dopo la morte della badante di sua nonna, ha capito cosa voler fare nella vita: il medico legale.

Così frequenta l’Istituto di medicina legale e s’imbatte nell’affascinante quanto arrogante dottor Claudio Conforti che sarà la sua spina nel fianco. Infatuata di quest’uomo ma ligia al suo dovere, Alice si lascerà ammaliare anche dall’interesse del simpatico Arthur, il figlio del direttore del suo istituto. Non è soltanto l’amore a turbare Alice Allevi, ma anche il suo mestiere e i diversi casi di cui dovrà occuparsi.

La prima stagione de L’Allieva è arrivata su Rai 1 con undici puntate, mentre la seconda stagione era composta da dodici ed è arrivata in tv nel 2018.

Dopo un anno e poco più d’attesa, finalmente abbiamo una data: L’Allieva tornerà sui piccoli schermi di Viale Mazzini nel 2020 con l’immancabile Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.