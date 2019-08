Gossip news: le ultime notizie di oggi 12 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, lunedì 12 agosto, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

Stefano De Martino lascia Belen, le dediche d’amore commuovono il web

Stefano De Martino lascia Belen a Ibiza, dove insieme alla moglie Belen Rodriguez e al figlio Santiago ha trascorso diversi giorni all’insegna del relax. Il ballerino ha lasciato l’isola delle Baleari per approdare su una altrettanto bella, italiana: Capri.

Belen incinta di Stefano De Martino: l’indiscrezione arriva direttamente dal ballerino

Sui social, infatti, nelle ultime ore De Martino si è divertito a postare stories e foto sulla sua vacanza sulla spettacolare isola partenopea e a bordo di una barca insieme ad alcuni amici. Prima di partire, però, Stefano ha pubblicato una foto in cui compare insieme alla showgirl argentina e al piccolo Santiago. Accanto, il ballerino ha scritto una dedica commovente: “Viviamo, vi amo”.

Ma presto arriva anche la risposta, altrettanto romantica, della showgirl argentina. Belen Rodriguez, infatti, ha postato una foto su Instagram insieme a Stefano De Martino e accanto ha aggiunto semplicemente un cuore azzurro.

Ma anche nelle stories entrambi continuano a scambiarsi messaggi d’amore e dediche. In una storia di qualche ora prima, Belen aveva mostrato una sorpresa che le ha lasciato Stefano prima di partire. Sullo uno specchio lui ha scritto a lei, con un rossetto: “Mi manchi già, ti amo troppo. Tuo per sempre, Stefano”.

Lui in una delle ultime storie ha pubblicato una foto postata dalla showgirl argentina in cui compare con il figlio Santiago. Sulla foto Stefano ha scritto: “Mi mancate tanto”.

Chiara Ferragni, il conto salato e l’espressione dell’influcer che fa il giro del web

La fashion blogger e il rapper milanese Fedez si trovano in vacanza a Ibiza insieme a un gruppo di amici. Di giorno la comitiva si rilassa in barca, in giro per il mare cristallino delle Baleari, di sera invece si danno alla movida dell’isola.

Sabato 10 giugno, l’influencer e gli altri sono stati in un locale di Ibiza e hanno testimoniato la serata sui social. A fine serata, Luis Sal ha immortalato un momento – poi ripreso anche da Fedez – in cui si vede Chiara Ferragni alle prese con uno scontrino.

La sua espressione ha fatto il giro del web e divertito molti, tanto da essere ripresa anche dalla pagina satirica Trash Italiano, che accanto alla foto scrive: “Quando guardi quanti soldi ti sono rimasti dopo le vacanze”.

A risponde è stata la stessa Chiara Ferragni, che, cavalcando l’ironia, scrive in un commento: “E nel conto non c’erano neanche Evian by Chiara Ferragni 😅”. Qui l’articolo completo.

TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP