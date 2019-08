Farage attacca la Royal Family: Carlo, Harry e Meghan nel mirino

Nigel Farage contro la Royal Family. In occasione di una conferenza stampa internazionale di estrema destra in Australia, il leader del Brexit Party ha attaccato i reali della Corona britannica. Secondo quanto riportato dal Guardian, Farage nel suo intervento ha parlato della Brexit e del divorzio tra Gran Bretagna e Unione europea, ma ha colto l’occasione anche per inveire contro la i altri membri della famiglia reale.

Tutti tranne uno: Nigel Farage ha lasciato fuori dalla sua invettiva proprio Sua Maestà la Regina Elisabetta, che per il leader del Brexit Party sarebbe “una donna incredibile, straordinaria”. Aggiungendo addirittura un: “Siamo fortunati ad averla”.

Farage ha preso di mira il principe Carlo, canzonando le sua battaglie: “Oh mio dio, oh mio dio, le sue battaglie per il clima, oh mio dio”. Rispetto alla nonna del principe Carlo, la defunta regina madre, Farage ha speso parole davvero poco gentili: E di sua madre, sua altezza reale era una fumatrice incallita, bevitrice di gin, in leggero sovrappeso che è campata 101 anni… Che posso dire, Charlie boy ora ha 70 anni, speriamo che lei (Elisabetta) viva ancora a lungo”.

Ma Farage ha attaccato anche i figli di Carlo, prendendosela in special modo con Harry. “Terrificante! Ecco Harry, eccolo questo giovane, coraggioso, chiassoso, sempre nei guai, si presentava alle feste di addio al celibato vestito in modo inappropriato, beveva troppo e causava ogni sorta di caos”, ha detto il leader del Brexit Party.

“E poi ha incontrato Meghan Markle ed è caduto da una scogliera”, ha detto farage, criticando poi la scelta dei duchi di Sussex di avere massimo due bambini. “Il vero problema che la Terra deve affrontare è il fatto che la popolazione del globo sta esplodendo ma nessuno osa parlane, nessuno osa affrontare il problema, e se il Principe Harry abbia due figli è irrilevante, dato che ora ci sono 2,6 miliardi di cinesi e indiani su questa Terra”.

