David Rossi: suicidio o omicidio? Lo speciale de Le Iene stasera 12 agosto su Italia 1 | Anticipazioni

Uno speciale in prima serata per provare a fare chiarezza sulla caduta mortale del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena David Rossi. Stasera 12 agosto 2019 su Italia 1 va in onda in replica David Rossi: suicidio o omicidio, una nuova inchiesta de Le Iene, dopo quello sulla strage di Erba, per far luce sui casi di cronaca più forti degli ultimi anni. Ecco tutte le anticipazioni.

Si tratta di un’inchiesta condotta da Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, già andata in onda lo scorso marzo. Appuntamento questa sera 12 agosto su Italia 1 dalle 21.10. Per tutti gli amanti del genere, settimana prossima, il 19 agosto verrà riproposto un altro speciale, Omicidio Vannini: bugie o verità, mentre il 26 agosto Omicidio Willy Branchi: i segreti inconfessabili di un paese.

Caso David Rossi: quello che sappiamo e i punti da chiarire

David Rossi: suicidio o omicidio?, le anticipazioni sullo speciale de Le Iene

Le Iene analizzano in prima serata i fatti avvenuti il 6 marzo 2013, ponendosi una domanda: David Rossi è volato dalla finestra del suo ufficio perché si è suicidato o c’è dietro qualcos’altro? In quei giorni il Monte dei Paschi di Siena era in piena bifera giudiziaria e al centro dell’attenzione mediatica.

L’intervista di TPI alla figlia: “Mio padre non si è suicidato”

Tanti ancora i punti oscuri da chiarire, con la sensazione che non tutto quello che si poteva fare è stato fatto. Eppure per ben due volte l’inchiesta giudiziaria è stata archiviata proprio con la conferma del suicidio.

L’inchiesta giornalistica condotta da Antonino Monteleone riparte dal video della caduta di David Rossi ,con tutti i dubbi che quelle immagini lasciano sull’ipotesi del suicidio. Un altro tema molto forte che si intreccia nel caso della morte dell’allora capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena è dato dai festini gay a base di sesso e droga nel senese.

Le Iene hanno intervistato una escort. E in particolare gli inviati di Italia 1 arriveranno ad intervistare Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello Ior, la banca del Vaticano. Le sue dichiarazioni, tra tangenti e omicidi, saranno davvero clamorose.

Caso David Rossi, perquisita la casa di Antonino Monteleone

Appuntamento dunque stasera 12 agosto 2019 su Italia 1 dalle 21.10 con lo speciale Le Iene presentano: caso David Rossi: suicidio o omicidio?