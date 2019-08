Salvini contestato a Vittoria, dove sono morti i due cuginetti investiti da un suv. I manifestanti gli urlano: “Sciacallo”

Giorni difficili per il ministro Salvini, che colleziona contestazioni ovunque vada. Dopo Soverato e Catania, è la volta di Vittoria, dove il vicepremier (ancora per poco), è stato contestato da decine di persone davanti al municipio. Il ministro si era recato nella città siciliana per incontrare i genitori dei due cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, uccisi lo scorso 11 luglio, travolti da un suv mentre giocavano davanti al portone di casa. I manifestanti gli hanno urlato: “Sciacallo”.

