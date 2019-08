Crisi di governo, le ultime notizie in diretta

Inizia una settimana calda sul fronte crisi di governo. Il vicepremier leghista Matteo Salvini, dopo aver rotto l’alleanza con il M5S, continua a invocare elezioni anticipate, promette tasse al 15% e nessun aumento dell’Iva con la ‘manovra già pronta’ e chiude al reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dell’altro vicepremier, il grillino Luigi Di Maio.

Il capo dei Cinquestelle, invece, si affida al Capo dello Stato Sergio Mattarella così come Nicola Zingaretti del Pd che frena sul voto subito ma anche all’ipotesi, proposta da Matteo Renzi, di un governo istituzionale di transizione a trazione Pd-5S. Ed è spuntato tra i nomi probabili per un governo del presidente, che possa perfezionare in autunno la manovra finanziaria e condurre il Paese al voto verosimilmente nella primavera 2020, quello dell’ex presidente dell’Anac, Raffaele Cantone.

Raffaele Cantone premier: l’ipotesi per il governo di larghe intese Pd-M5S

Quella di oggi, lunedì 13 agosto, è una giornata chiave per la crisi di governo con la riunione dei capigruppo in Senato e l’assemblea dei parlamentari della Lega convocata da Salvini.

SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI

(se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Gli ultimi aggiornamenti

Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti:

07.25 – Salvini scioglie la riserva: “Ecco con chi andrò al voto”. Il vicepremier leghista ha rilasciato un’intervista a “Il Giornale” dove rivela: “Chiederò a Berlusconi e alla Meloni di andare insieme oltre il centrodestra. Guiderò l’Italia del sì contro l’Italia del No”. E il leader della Lega attacca: Pd, Leu e M5s “pronti all’inciucione”. Salvini parla di “inclusione”, nell’ottica di un progetto di coalizione sempre più ampio: “Questo non è il momento di escludere ma di includere il più possibile. Penso anche ai governatori e ai tanti grillini positivi che abbiamo conosciuto. Non tutti i 5 Stelle sono come Fico o Di Battista”.