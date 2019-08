Di Maio attacca Salvini alla riunione dei parlamentari M5s

Crisi di governo, Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 stelle, durante la riunione coi parlamentari pentastellati in vista delle Capigruppo di Senato e Camera, va giù pesante con le accuse all’altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini. “Si fa chiamare capitano ma ha abbandonato la nave nel momento del coraggio”, attacca. (Qui gli ultimi aggiornamenti sulla crisi di governo)

Nel mirino del ministro per l’Economia, in particolare, l’accordo che il leader della Lega vuole chiudere con le altre forze di centro destra, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia di Silvio Berlusconi, in vista di un ritorno alle urne. “Nemmeno 24 ore e Salvini è tornato da Berlusconi. Noi abbiamo dato speranza a questo Paese un’opportunità alla Lega di poter cambiare. Salvini ha deciso di tornare all’ovile. Noi gli facciamo gli auguri, buon ritorno a casa e buon ritorno ad Arcore”, in assemblea congiunta M5s.

“Berlusconi e Salvini – ha aggiunto Di Maio – stanno andando dal notaio per firmare un patto che assicura seggi a Berlusconi. Lo dico a Forza Italia: oggi Berlusconi vi mollerà. E Salvini svenderà la Lega a Berlusconi come fece 20 anni fa”.

Di Maio e i tempi della crisi di governo

Nel corso dell’assemblea dei pentastellati si è discusso anche dei tempi della crisi di governo: “Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare. Già è surreale che ci debba essere crisi a Ferragosto. Ai cittadini viene scaricata addosso la preoccupazione non delle elezioni ma di una crisi che colpirà misure per loro importanti”.

Se si dovesse andare al voto a ottobre, salterebbero tutte le scadenze della sessione di bilancio, con serie ripercussioni sull’economia e la crescita della nazione. “Un nuovo governo non si insedierà prima di dicembre: salterà tutto quello che abbiamo fatto, quindi reddito, quota 100… Stiamo parlando del futuro del nostro Paese”, ha detto Di Maio.

“Salvini agli italiani ha detto ‘state sereni’. Pagherà un caro prezzo per come ha tradito il Paese”, ha concluso l’ex alleato della Lega.