I danni delle sigarette elettroniche: le foto shock del polmone collassato di un 18enne

Il polmone di un 18enne collassa a causa delle sigarette elettroniche

Un ragazzo 18enne ha condiviso su Twitter le foto del suo polmone dopo aver fumato sigarette elettroniche per un anno e mezzo. Chance Ammirata ha subito un’operazione ai polmoni a causa del fumo la settimana scorsa. Il ragazzo viveva in Florida e fumava un dispositivo chiamato “Juulpod“, un tipo di sigaretta elettronica molto popolare che può essere acquistata in diverse varianti, quella di Chance era al gusto menta. Il 18enne aspirava il liquido vaporizzato di un Juulpod una volta ogni due giorni, più o meno l’equivalente di dieci sigarette al giorno, stando ai quantitativi di nicotina contenuti nella sigaretta elettronica.

La vicenda

La scorsa settimana chance è stato operato di urgenza per il collasso di un polmone, e lui afferma che la causa sono le sostanze chimiche tossiche liberate dal dispositivo. Aveva iniziato a fumare circa un’anno e mezzo prima pensando che fosse un’alternativa più sana alle sigarette tradizionali. La notte del 5 luglio ha iniziato a sentire un dolore fortissimo al fianco sinistro senza però allarmarsi troppo. Il giorno seguente si reca normalmente con gli amici a giocare a bowling e lì inizia a sentirsi male davvero per la prima volta: “Pensavo che mi stesse venendo un infarto”, ha dichiarato.

Per riparare i danni ha dovuto subire un’operazione lunga cinque ore. “Il dottore mi ha detto mentre mi stava operando: “Qualsiasi cosa tu stia fumando sta creando dei gravi problemi ai tuoi polmoni, ci sono puntini neri ovunque e ci vorranno anni perché se ne vadano”, riferisce Chance. Il ragazzo adesso sta cercando di avvertire con queste foto tutti i fumatori di sigarette elettroniche e in particolare gli amanti del Juulpod.

Sigarette normali o elettroniche, quali fanno più male? L’esperimento è spaventoso

È vero che le sigarette elettroniche sono dannose per la salute?