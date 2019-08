Chiara Ferragni e il conto salato a Ibiza che scatena il web: la risposta dell’influencer sorprende tutti

Chiara Ferragni, Fedez e il conto a Ibiza

A fine serata Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto un conto particolarmente salato, o così pare, almeno dall’espressione dei due in una storia pubblicata dal rapper milanese e che ha fatto divertire i fan della coppia più social d’Italia.

I due si trovano a Ibiza, dove stanno trascorrendo alcuni giorni all’insegna di relax e divertimento insieme ai loro amici più cari. Sull’isola delle Baleari, se di giorno la comitiva di amici si diverte in barca, esplorando il mare cristallino spagnolo, di sera non manca di godersi la movida di Ibiza.

E così sabato sera il gruppo di amici ha trascorso la serata in un locale, come testimoniato dalle diverse stories dei presenti. Sia Fedez che Chiara Ferragni hanno immortalato la notte brava a Ibiza, ma anche l’amico Luis Sal si è dato da fare con le stories su Instagram.

Ed è proprio una storia dello youtuber amico dei Ferragnez a far sorridere molti. Si tratta di uno scatto in cui si vede la fashion blogger più famosa d’Italia alle prese con uno scontrino: Chiara Ferragni si vede insieme a Fedez con il conto in mano, ma a far scattare l’ironia sul web è la sua espressione.

I Ferragnez che fissano lo scontrino con quell’espressione un po’ sorpresa, un po’ delusa per il conto della serata, hanno fatto il giro del web. A riprenderli è stata anche la pagina TrahItaliano, che titola la foto: “Quando guardi quanti soldi ti sono rimasti dopo le vacanze”.

A risponde è stata la stessa Chiara Ferragni, che, cavalcando l’ironia, scrive in un commento: “E nel conto non c’erano neanche Evian by Chiara Ferragni 😅”.

Sotto, si scatenano gli utenti: “Quando sei Chiara Ferragni e una bottiglia d’acqua te la fanno pagare solo 2 euro”, scrive un utente; e ancora: “Quando fai aggiungere la bufala alla pizza e ti dimentichi del supplemento”; “mia madre che fa il confronto tra il prezzo di prodotti di un supermercato e l’altro”; “Lei che guarda lo scontrino chiedendosi cosa sia”.