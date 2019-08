Chi è senza colpa: trama, cast, trailer e streaming del film stasera 12 agosto su Rai 3 | The Drop

Stasera, lunedì 12 agosto 2019, va in onda su Rai 3 in prima serata dalle 21.05 il film Chi è senza colpa. Una prima visione per un thriller molto avvincente del 2014 diretto da Michael R. Roskam. The Drop, questo il titolo originale, vede nel cast tanti attori famosi, tra cui spicca Tom Hardy. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Chi è senza colpa? Stasera 12 agosto 2019 su Rai 3? Ecco tutti i dettagli.

Si tratta di un film basato sul racconto breve Animal Rescue di Dennis Lehane. Dal racconto è stato poi pubblicato il romanzo The Drop. La pellicola rappresenta inoltre l’ultima apparizione dell’attore James Gandolfini, stroncato da un infarto il 19 giugno 2013.

Chi è senza colpa, la trama completa del film

Il film uscito nel 2014 racconta la vita di Bob Saginowski, barman di Brooklyn, che lavora nel pub di suo cugino Marvin. Il locale in realtà è in mano a dei mafiosi ceceni, che lo utilizzano per coprire e riciclare denaro sporco.

Un giorno il bar viene derubato, e allora Bob e Marv vengono obbligati dai ceceni a recuperare il malloppo. Nel frattempo si scoprirà che Bob ha un passato oscuro alle spalle. Spazio anche ai sentimenti nel film Chi è senza colpa stasera su Rai 3: il salvataggio di un cucciolo fa incontrare Bob con Nadia, una ex tossicodipendente, legata però a Deeds, uno dei rapinatori.

Marv intanto tenterà di riprendersi il suo locale cercando di fregare il boss ceceno. Per questo cercherà di derubare il locale approfittando della notte del Super Bowl. Quando i ceceni però si renderanno conto della rapina in corso, faranno di tutto per fargliela pagare.

Chi è senza colpa, il cast completo

Tanti gli attori di grande fama presenti nel cast del film Chi è senza colpa, stasera 12 agosto 2019 dalle 21.05 in prima visione su Rai 3. La pellicola è un avvincente thriller del 2014 del regista Michael R. Roskam. Nel cast troviamo su tutti Tom Hardy, nei panni del protagonista Bob, e ancora Noomi Rapace, Matthias Schoenaerts, James Gandolfini, John Ortiz, Michael Aronov, James Colby, James Frecheville, Morgan Spector, Ann Dowd, Jeremy Bobb e Chris Sullivan.

Chi è senza colpa film, il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Chi è senza colpa, stasera su Rai 3:

Chi è senza colpa film, streaming

Dove vedere il film Chi è senza colpa in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, lunedì 12 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.05.

Per vederla, dunque, basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film è inoltre disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

