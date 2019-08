Chef Rubio contro Federico Fashion Style

Federico Fashion Style pubblica un video online in cui piange a causa di un furto subito, ma Chef Rubio non ci sta a farsi abbindolare da quelle lacrime e dice la sua. Il cuoco più pop della tv è ormai noto per il suo impegno nel sociale.

L’episodio del furto del Rolex del celebre parrucchiere di Anzio diventa un’occasione per Chef Rubio per andare oltre e denunciare un presunto caso di razzismo. Quello che il cuoco sottolinea sono le modalità con cui il re de “Il Salone delle Meraviglie” ha raccontato il fatto sui social.

Federico Fashion Style derubato a Milano: “Mi hanno strappato il Rolex regalato da Valeria Marini”

Federico Lauri in un lungo post su Instagram ha spiegato come è avvenuto il furto in corso Como a Milano, scrivendo: “Un tizio nigeriano si avvicina al mio braccio e nella frazione di un secondo mi strappa il Rolex dal braccio! è durato tutto meno di dieci secondi! Basta guardare la croce dell’anello che prima era bassa e ora è alta, pensate al dolore che mi ha fatto.. mi è andata anche bene poteva portarmi via il braccio. Io direi che questa gente debba tornare al proprio Paese! Vergogna”.

Intanto, nel video in cui Federico si mostrava in lacrime e disperato per il furto e l’aggressione, il parrucchiere non parlava più di nigeriani ma di due marocchini. Insomma, un po’ di confusione e approssimazione che non è piaciuta affatto al cuoco della tv.

In tanti hanno fatto notare al noto hair stylist che il suo sembrava davvero un commento razzista. A dire la sua è stato anche Chef Rubio, che ha risposto alle parole del parrucchiere, commentando sotto allo sfogo social: “Come sapevi che era nigeriano? Parli il nigeriano? Riconosci i nigeriani dalle caratteristiche fisiche? Ah ok… i ne*ri essendo tutti uguali uno vale l’altro… capisco. Se vuoi la mia, secondo me non era manco nero ma non è neanche questo il problema. Il problema è che te sei messo in posa da str***o a fa’ la vittima per raccogliere like e sta cosa non ti fa per niente onore. De gente brutta ce n’è tanta in giro e te sei il capo”.

La denuncia di Rubio, sommata a quella di tanti altri, ha fatto sì che il post venisse eliminato da Instgram. Il parrucchiere stesso ha pubblicato una storia in cui si legge l’avviso del social network: “Abbiamo rimosso il tuo contenuto perché non rispetta le nostre linee guida della Community in materia di discorsi e simboli che incitano all’odio”.

