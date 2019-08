Canguri saltano sulla neve: accade in Australia

Canguri che saltano sulla neve: non è frutto dell’immaginazione, ma la realtà immortalata in Australia da Stephen Grenfell sul suo account Twitter.

Raffiche di vento e neve affliggono alcune parti dell’Australia, la terra dei canguri, ma queste meravigliose creature non si lasciano fermare dai fenomeni meteorologici saltellando indisturbate sul manto bianco.

Il Bureau of Meteorology, agenzia governativa che fornisce servizi e informazioni meteorologiche, ha specificato che le aree maggiormente colpite sono quelle sud-orientali della nazione ed è proprio da quelle zone che arrivano queste immagini particolari che nessuno si aspetterebbe.

Vicino Gouldburn, in alcune zone rurali di Curraweela, nel Nuovo Galles del Sud è stato immortalato un gruppo di canguri su un manto innevato.

Il maltempo che ha colpito l’Australia in questi giorni cavalca l’onda degli stravolgimenti climatici che nel mese di agosto hanno messo in ginocchio parti sensibili del pianeta, a partire dal rigido aumento delle temperature in Groenlandia che, in un solo giorno, ha fatto riversare in mare ben 12 miliardi di tonnellate d’acqua.

Per non dimenticare i terribili incendi in Siberia, responsabili di numerosi danni alla flora e fauna locale.

Incendi in Siberia, la foto dell’ESA dallo spazio

A riprendere queste inconsuete immagini di canguri che saltellano sulla neve è stato Stephen Grenfell, il quale ha immediatamente condiviso, in data 11 agosto 2019, il video sul proprio account Twitter, aggiungendo alle immagini: “Non è qualcosa che vedi tutti i giorni in Australia. Canguri sulla neve”.