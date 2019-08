🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 11 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Un marito di troppo | Serbia-Italia | Cake | Parto col folle

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: chi avrà vinto questa volta? Quale sarà stato il programma più visto di domenica 11 agosto?

Più che una guerra per decretare il migliore, quella di quest’estate è una questione di sopravvivenza. Le proposte televisive non allettano più il pubblico, non come accade nella stagione autunnale, motivo per cui Rai e Mediaset ogni tanto cadono nel circolo vizioso delle repliche e dei vecchi film.

Rai 1 nella giornata di ieri proponeva il film Un marito di troppo, mentre su Canale 5 andava in onda Cake, con Jennifer Aniston. Su Rai 2 nuovo appuntamento con la nazionale di volley, impegnata contro la Serbia, infine su Italia 1 la divertente commedia Parto col folle.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di domenica 11 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 11 agosto 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

A vincere la battaglia degli ascolti tv è Rai 1 con il film Purché Finisca Bene – Un Marito di Troppo che ha totalizzato 1.779.000 spettatori pari al 12,9% di share. Su Canale 5 Cake si ferma a 1.310.000 spettatori pari al 9,1% di share.

Su Rai 2 la partita di pallavolo Serbia-Italia ha intrattenuto 1.713.000 spettatori (11,5%). Su Italia 1 il divertente film Parto col Folle è stato scelto da 738.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai 3 i nuovi episodi della serie Hudson & Rex hanno totalizzato 616.000 spettatori pari ad uno share del 4.,2%.

Su Rete 4 il talk show Maurizio Costanzo Show è stato seguito da 598.000 spettatori con il 4,4%. Su La 7 l’approfondimento di Atlantide ha appassionato il 2,6% con 346.000 spettatori. Su Tv8 X Factor – Il Sogno ha intrattenuto 281.000 spettatori (2,3%).

Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

A dominare gli ascolti tv in access prime time è su Rai 1 Techetechetè con il 18,5% con 2.759.000 spettatori, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.015.000 spettatori con uno share del 13,6%.

Su Italia 1 la serie cult CSI ha totalizzato 652.000 spettatori (4,5%). Su Rai 3 le inchieste di Report Cult hanno interessato 600.000 spettatori pari al 4,1% di share. Su La 7 Uozzap! Classic ha divertito 107.000 spettatori con l’1.6% di share.

Ottimi ascolti per TV8 con l’amichevole Roma-Real Madrid che ha appassionato il 4,7% con 696.000 spettatori.