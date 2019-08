Usa, incendio in un asilo: morti 5 bambini

Tragedia in Pennsylvania dove oggi, domenica 11 agosto 2019, in un incendio sviluppatosi in un asilo hanno perso la vita 5 bambini e un’altra persona è rimasta ferita. L’episodio è avvenuto nella cittadina di Erie e si indaga ora sulle cause del rogo. Le autorità hanno reso noto che le vittime avevano tra gli 8 mesi e i 7 anni.

Stando a quanto riporato dai media americani sette persone sono state portate fuori dall’edificio, compresi i cinque bambini. Alcuni vicini hanno sentito urla e notato la fuga al secondo piano. Purtroppo per i piccoli non c’è stato nulla da fare. È stato il capo dei vigili del fuoco di Erie, Guy Santone, a dare informazioni sull’età dei bambini morti.

Stando a quanto comunicato dall’ispettore dei pompieri, John Widomski, una donna è stata trasportata all’UPMC Mercy, struttura ospedaliera dell’Università di Pittsburgh Medical Center. Non è chiaro se la donna sia la persona che gestisce l’asilo o la madre di uno o più bambini. Probabilmente si tratta di una donna che viveva vicino all’edificio andato in fiamme.

L’incendio dell’asilo è avvenuto a metà giornata. Un ufficiale del dipartimento di polizia di Erie ha riferito che il rogo è scoppiato intorno alle ore 13.15 locali. I vigili del fuoco in un post su Facebook hanno espresso la loro vicinanza a tutte le persone colpite dalla tragedia. L’amministrazione locale ha ringraziato pubblicamente i pompieri per essere intervenuti “con coraggio”.

Erie è il capoluogo della contea di Erie, con circa 100mila abitanti è la quarta città più popolosa dello stato della Pennsylvania.