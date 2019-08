Un marito di troppo: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, domenica 11 agosto 2019, va in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25 il film romantico Un marito di troppo (The Accidental Husband). La pellicola, uscita nel 2008 per la regia di Griffin Dunne, vede un cast molto ricco di noti e talentuosi attori: Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan e Isabella Rossellini.

Un marito di troppo film | Trama

Il film racconta la storia di Emma Lloyd (Uma Thurman), una dottoressa che conduce un programma radiofonico di successo a carattere sentimentale: amata e acclamata dal pubblico, Emma è sempre pronta a dispensare i suoi consigli agli ascoltatori, i quali vengono sempre molto apprezzati. La donna, peraltro, è in procinto di pubblicare un libro.

Quando tutto sembra quindi andare a gonfie vele arriva Patrick (Jeffrey Dean Morgan) che, lasciato dalla fidanzata a causa di un consiglio troppo ardito di Emma, decide di tirarle un brutto scherzo: contraffare un documento matrimoniale facendola risultare sposata proprio con lui. Emma, che nel frattempo sta per convolare a nozze con l’uomo della sua vita (Colin Firth), si vede costretta ad andare alla ricerca di questo “marito di troppo” per convincerlo ad annullare il matrimonio falso. Una missione facile solo all’apparenza…

La trama completa di Un marito di troppo

Un marito di troppo film | Cast

Qui di seguito il cast al completo di Un marito di troppo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Uma Thurman – Emma Lloyd

– Emma Lloyd Jeffrey Dean Morgan – Patrick Sullivan

– Patrick Sullivan Colin Firth – Richard Bratton

– Richard Bratton Sam Shepard – Wilder Lloyd

– Wilder Lloyd Lindsay Sloane – Marcy

– Marcy Justina Machado – Sofia

– Sofia Ajay Naidu – Deep

– Deep Jeffrey Tedmori – Ajay

– Ajay Nick Sandow – Larry

– Larry Michael Mosley – Declan

– Declan Brooke Adams – Carolyn

– Carolyn Lindsey Kraft – Lauren

– Lauren Sarita Choudhury – Sunny

– Sunny Yolande Bavan – Naniji

– Naniji Isabella Rossellini – signora Bollenbecker

– signora Bollenbecker Keir Dullea – Karl Bollenbecker

– Karl Bollenbecker Kristina Klebe – Katerina Bollenbecker

Un marito di troppo film | Streaming

Dove vedere in tv Un marito di troppo? Il film va in onda questa sera, domenica 11 agosto 2019, a partire dalle 21.25 su Rai 1.

Per vederlo, dunque, vi basterà sintonizzarvi sul primo canale del digitale terrestre (tasto 1 o 501 in HD), oppure sul canale 101 se siete in possesso di un decoder di Sky.

Un marito di troppo è disponibile anche in streaming, grazie alla piattaforma Rai Play: per utilizzarla (è completamente gratis), vi basta scaricare l’omonima app (disponibile per iOS e Android) o andare sul sito ufficiale della piattaforma. Accedere con mail o social network e poi selezionare il live streaming di Rai 1, a partire dalle 21.25 di stasera.